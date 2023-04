Taekwondo, doppia attività per Over 60 e bambini

di Giacomo Mascellani

L’associazione sportiva Taekwondo Baek Ho di Cesenatico ha attivato un nuovo progetto che coinvolge la fascia degli Over 60 e anche i nipoti di età compresa fra 6 e 11 anni, che consente di avvicinarsi a questa disciplina e partecipare a corsi gratuiti. Il progetto si chiama ’Taekwondo Intergenerazionale, lo sport di nonni e nipoti’, ed i partecipanti hanno anche gratuitamente la visita medica sportiva ad inizio attività, il tesseramento alla Federazione Italiana Taekwondo (Fita), l’assicurazione sanitaria e l’abbigliamento. L’iniziativa nasce da studi scientifici che hanno dimostrato gli effetti benefici dell’attività sportiva sugli anziani, in particolare gli esercizi per la mobilità articolare e lo stretching (propri anche nel Taekwondo), sia a livello fisico, con miglioramento dell’equilibrio, della forza muscolare e della resistenza, che psicologico, con una maggiore stima di sé, una maggiore sicurezza, miglioramenti a livello di memoria e gestione della propria emotività. Altro aspetto importante del progetto è la possibilità per gli anziani di trovarsi assieme e ritrovare la socialità, poter fare gruppo, nuove amicizie, divertirsi e trascorrere un’ora spensierata. Lo scopo è quello di promuovere uno stile di vita sano che possa interrompere la sedentarietà e favorire anche una condivisione di esperienze tra generazioni diverse, quali appunto nonni e nipoti.

Gli over 60 sono spesso gli accompagnatori dei piccoli alle attività quotidiane e questa potrebbe essere un’occasione per condividere un’esperienza sportiva, ovviamente adattata per ciascuna fascia di età in base alle specifiche esigenze. Questa è un’opportunità per i nonni di essere protagonisti e non soltanto accompagnatori. "La pratica del Taekwondo - dice l’istruttrice Sara Buratti, fondatrice assieme al marito campione Nadir Giunchi del gruppo sportivo di Cesenatico - ha tanti benefici sulle persone over e permette di avere anche nozioni base di autodifesa, considerando che l’anziano al giorno d’oggi rappresenta purtroppo una categoria a rischio di abusi".

La Buratti entra nello specifico della pratica sportiva proposta gratuitamente: "L’attività può essere proposta in tre differenti modalità, per i più attivi è possibile ipotizzare la frequenza ai corsi assieme agli atleti del corso dei ragazzi e adulti in palestra, per i nonni o chi vuole condividere l’esperienza con i più piccoli si può frequentare il corso in palestra nell’orario dei bambini, mentre per i più sedentari prevediamo di organizzare un corso al mattino in una sala attrezzata per le attività. La proposta è di due lezioni a settimana di un’ora ciascuna".

Anche in estate sarà possibile praticare Taekwondo, visto che l’associazione sportiva di Cesenatico può utilizzare il parco di Levante, con lezioni in prima mattinata quando sarà fresco ed è piacevole stare all’aria aperta. Con questa iniziativa la Taekwondo Baek Ho di Cesenatico aderisce ad un progetto nazionale sostenuto da Sport e Salute e dal Dipartimento per lo Sport, con il coinvolgimento di otto Università. Per informazioni chiamare il 339 8608115 e parlare con Sara Buratti.