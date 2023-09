Talento per sognare Cesena vuole lo scudetto

di Luca Ravaglia

L’idea è quella di provare a portare lo scudetto a Cesena. Il Gymnastic Romagna Team si sta apprestando ad allestire le nuove squadre maschili e femminili chiamate a disputare la prossima stagione di serie A1 nei campionati di ginnastica artistica e il presidente Corrado Maria Dones è pronto ad alzare ulteriormente l’asticella di un percorso che sta regalando crescenti soddisfazioni.

"Lo scorso campionato – riflette Dones - è stato segnato dai tanti infortuni che hanno colpito sia il gruppo maschile che quello femminile e ora, col quadro che sta finalmente cominciando a rasserenarsi, abbiamo intenzione di provare a regalare alla città un risultato che faccia storia, andando a caccia dello scudetto. Servono investimenti e siamo pronti a sostenerli, cercando magari anche il coinvolgimento del territorio".

Nel frattempo la società per i prossimi sette anni (che diventeranno nove nel caso in cui venissero realizzati lavori di miglioramento della struttura) avrà in gestione la palestra in zona Ippodromo all’interno della quale gravitano le sue attività: "E’ una grossa opportunità – riprende Dones – per la quale ringraziamo il Comune, che peraltro si sta spendendo anche per realizzare un impianto di condizionamento in grado di migliorare la qualità del tempo trascorso dai nostri atleti in allenamento e dunque i loro risultati".

Riguardo alle squadre, sul fronte maschile, l’intento è quello di aggiungere a un’ossatura plasmata ‘in casa’ e di indiscusso talento con punte di eccellenze internazionali, anche un altro atleta italiano di primissima fascia e un campione che arrivi dall’estero in grado di portare altra qualità al cavallo con maniglie, alle parallele e alla sbarra, gli attrezzi attualmente ‘meno coperti’. Guardando ai talenti di casa invece, in queste ore a Padova sono iniziati i campionati italiani assoluti, che vedono protagonisti Niccolò Vannucchi, reduce dall’ottima esperienza alle Universiadi, impegnato nel concorso generale e Andrea Dotti chiamato a mettersi alla prova agli anelli. Per Vannucchi non finisce qui, perché a ruota, insieme al tecnico Roberto Germani, partirà per Parigi per partecipare a una tappa della Coppa del Mondo esibendosi al volteggio, al corpo libero e agli anelli. C’è tutto il talento necessario a legittimare le più alte ambizioni.

Lo stesso vale sul versante femminile, nel quale la ‘Renato Serra’ potrà tornare a contare sulla classe cristallina di Chiara Barzasi ed Elisa Agosti, punte di diamante della squadra ed entrambe al termine di un percorso di recupero dagli infortuni. A loro si unirà il resto di un gruppo in forte crescita, che verrà integrato dall’arrivo di un’atleta straniera di grande qualità, che potrebbe essere la rumena figlia d’arte Sabrina Voinea, già a Cesena due stagioni fa.

Il cerchio si chiude con le attività del settore giovanile che stanno iniziando in questi giorni e che coinvolgono bambine e bambini a partire dai tre anni.