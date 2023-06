Tanti pluriennali, ma alla fine chi resterà?

La situazione contrattuale dei bianconeri è molto vincolante ed onerosa. La scorsa estate tutti o quasi hanno firmato contratti pluriennali, moltissimi i biennali, in diversi casi anche importanti economicamente. Ecco la situazione.

Ai saluti. In scadenza Tozzo che ha confermato fino in fondo la completa inadeguatezza dei portieri, lui e Lewis, per una squadra che puntava a vincere il campionato. Pure Mustacchio arrivato a gennaio, e decisivo nello sbagliare il rigore-eliminazione, è a fine contratto con una opzione che il club non dovrebbe fare valere.

Bianconeri fino al 2024. La lista è lunghissima, sarebbe possibile formare una squadra compresa la panchina: un altro anno di contratto per De Rose, Coccolo (reduce da un grave infortunio), Bianchi, Saber, Bumbu, Prestia, Lewis, Adamo, Chiarello, Albertini, Mercadante, Zecca, Silvestri, Calderoni e Brambilla. Il tanto deludente Ferrante invece è arrivato dalla Ternana in prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. Anche Minelli è legato ai bianconeri fino al 2024, tornerà in Romagna dove non ha mai giocato dal prestito al Sudtirol dove è approdato a gennaio e non è mai stato impiegato. Il peccato originale di questa stagione finita male è stato proprio la sua cattiva gestione; tutti colpevoli, dalla società soprattutto, al tecnico, a lui stesso.

Contratti triennali. Fino al 2025 è scritto negli accordi con capitan Ciofi, il bomber Corazza il cui scarso utilizzo (infortunio e squalifica) ha pesato nei playoff, il difensore Celiento ed Udoh partito bene in autunno, finito in infermeria e poi praticamente scomparso.

I gemelli Shpendi. Nei playoff sotto porta hanno sbagliato tanto ma valgono moltissimo, hanno colpi e cattiveria. I loro contratti sono stati prolungati fino al 2026. Impossibile trattenere Stiven (foto), desiderato da tanti, qualche possibilità per Cristian. Arriveranno richeiste da categorie superiori anche almeno per Prestia, Ciofi, Silvestri e Corazza (vicecapocannoniere del torneo con 18 reti dietro a Ragatzu con 19). Non sarà semplice trattenerli.