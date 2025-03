Tifosi del Cesena esclusi dalla trasferta, il Tar respinge ricorso

Cesena, 7 marzo 2025 – Niente da fare. Dal Tar della Lombardia questa mattina è arrivata una doccia gelata per i tifosi cesenati che speravano nel superamento del divieto di accesso allo stadio di Brescia per i non tesserati in vista del match di domani pomeriggio tra il Cavalluccio e le Rondinelle, le cui tifoserie sono gemellate.

Respinto il ricorso presentato

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti respinto il ricorso presentato dagli avvocati Giovanni Adami, Riccardo Luzi, Paolo Alberto Reineri e Daniele Labbate e al quale aveva dato manforte anche il Cesena Calcio, attraverso la presentazione di una memoria scritta nella quale il club si schierava ufficialmente dalla parte dei suoi tifosi, gesto che però evidentemente non è bastato. L’accesso al ‘Rigamonti’, per quanto riguarda la tifoseria ospite, verrà dunque riservato soltanto ai titolari della Fidelity card.

Le motivazioni del provvedimento

“Considerato – si legge nel provvedimento - che le restrizioni stabilite (…) non sembrano sproporzionate e comunque tali da impedire senz’altro la partecipazione all’evento sportivo ai residenti nella provincia di Forlì-Cesena; (…) che, quanto alla sottoscrizione del programma di fidelizzazione della Società sportiva Cesena Fc., il ricorso non chiarisce sotto quale profilo tale richiesta sia irragionevole e sproporzionata, né ciò traspare con immediatezza dagli atti di causa, dovendosi peraltro rilevare che il suddetto programma si prefigge, almeno dichiaratamente, il meritevole obiettivo di escludere dalle manifestazioni sportive quanti non rispettino le norme di comportamento che i tifosi devono seguire, e tengano invece comportamenti offensivi, discriminatori o violenti anche fuori dallo stadio; che i danni prospettati nel ricorso, derivanti ai ricorrenti dalla mancata trasferta, potranno trovare adeguato ristoro nel seguito del giudizio, ove fosse accertata la fondatezza delle censure proposte a vverso i provvedimenti impugnati; che, in conclusione, non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, che giustificherebbero l’accoglimento dell’istanza proposta; (per questi motivi il tribunale) rigetta l’istanza e fissa per la trattazione collegiale l’udienza camerale del 9 aprile”.

L’avvocato Luzi: “Era doveroso tentare”

Sulla decisione è intervenuto l’avvocato Riccardo Luzi: “Era doveroso tentare – è il suo commento - ma seppure prevedibile rimane la delusione. La fase cautelare è andata male, ma questi ricorsi servono per arrivare a delle sentenze di merito che ancora non ci sono e a creare una giurisprudenza nazionale. In questo decreto c’è in ogni caso un’apertura sul profilo risarcitorio: ‘…..che i danni prospettati nel ricorso, derivanti ai ricorrenti dalla mancata trasferta, potranno trovare adeguato ristoro nel seguito del giudizio, ove fosse accertata la fondatezza delle censure proposte avverso i provvedimenti impugnati….’. Dunque il giudizio di merito è tutto aperto. Esprimiamo in ogni caso un ringraziamento al Cesena Fc che ha preso una posizione, dopo Roma e Monza che già lo avevamo fatto in serie A”.