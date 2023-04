Tavoli di lavoro, il Cavalluccio c’è

C’è anche il Cesena FC tra i 45 club aderenti ai “tavoli di lavoro” di Lega Pro, uno dei punti principali del programma ’#facciamoRete’ portato avanti dal suo presidente Matteo Marani. I tavoli coinvolgeranno i club attorno a sei tematiche: ’Amministrazione e finanza’, ‘Calcio giovanile’, ‘Competizioni e riforme’, ‘Comunicazione sociale e territorio’, ‘Marketing e Commerciale’ e ‘Infrastrutture ed enti locali’. Proprio a quest’ultimo prenderà parte il Cesena che sarà rappresentato dal co-presidente Robert Lewis.

I tavoli di lavoro saranno l’occasione per confrontarsi e discutere di problemi che fanno parte della quotidianità e della vita professionale della società e per cercare soluzioni grazie anche alle esperienze di campo che verranno messe a disposizione dai vari referenti. "La risposta di adesione ai tavoli di lavoro della Lega Pro è stata straordinaria – ha commentato Matteo Marani -. Voglio ringraziare le società per le adesioni, numerose e qualificate: è bello lavorare con club che hanno spirito di appartenenza".