Tenere i nervi saldi per non lasciare niente di intentato

La guerra dei nervi, adesso subentra anche quella nella volata finale a tre dove il Cesena deve provare a vincere tutte le rimanenti quattro gare sapendo che poi dipende tutto da come davanti si comportano la capolista Reggiana (+4) e l’Entella (+2). Nulla va lasciato intentato, se non altro per non aumentare le recriminazioni di stagione che sono lampanti ma che al momento vanno accantonate.

La squadra ha avuto il merito di sapersi rialzare dopo il ko interno con la Reggiana e soprattutto i tre pareggi pieni di rabbia (a Fiorenzuola, con il Montevarchi e a Gubbio) che ne stanno compromettendo le ambizioni più elevate; ha infatti superato tre esami difficilissimi battendo Entella, Ancona e l’ostico Olbia. Deve continuare, anche se è difficile ripetere la gara perfetta come contro i liguri, quindi servono determinazione, praticità, mai mollare come ad Ancona e con i sardi, match a corrente alternata ma trascinati dalla propria parte.

La Lucchese è avversario insidiosissimo, ha già battuto i bianconeri all’andata, è in zona playoff, ma anche Reggiana (in casa contro una Recanatese in fiducia) e l’Entella (ospita un Pontedera ambizioso) non avranno vita facile, i match teneri non esistono in questa volata finale.

Toscano ha una panchina che sta tornando lunga, può determinare le scelte anche in base alle condizioni fisiche attuali, importantissimi saranno i cambi a gara in corso che hanno portato energie fresche e risolutive contro i sardi.

Il Cesena deve pensare solo a se stesso, ormai quello che ha perso non lo può più recuperare ma c’è ancora tanto da guadagnare, da tentare per essere anche sereni con se stessi almeno per questo finale di torneo.

re.ce.