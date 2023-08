Test generale di spessore in vista del campionato

Quello di questa sera è l’avversario più blasonato nella breve storia del nuovo Cesena dopo il fallimento dell’estate 2018.

Essere al Dall’Ara, nel derby più sentito, è stato un regalo per tifosi e squadra; ora occorre dare segnali di crescita anche contro un avversario di due categorie superiori e sulla carta fuori portata. Non conta quindi il cammino di Coppa (chi passa sfiderà la vincente di Verona-Ascoli poi gli ottavi con l’Inter) ma occorre già dare qualche segnale come mentalità per un Cesena che dovrà essere assoluto protagonista in campionato.

E per farlo oltre a due portieri di categoria come sono finalmente arrivati, rispetto alla scorsa stagione occorreranno maggiore personalità e qualità; certe gare già in cassaforte e che sono state buttate non dovranno più ripetersi. Vietato poi un inizio incerto come un anno fa: la squadra è già collaudata in un girone però potenzialmente più impegnativo di quello passato dove Spal e Pescara puntano chiaramente al bersaglio grosso, l’Entella non vorrà stare a guardare e la novità della Juventus Netx Gen è matura per essere molto ambiziosa. Più personalità e qualità dovranno arrivare anche da un mercato che prevede ancora un centrocampista di spessore visto che non si può sempre chiedere tutto a De Rose (dovrebbe essere pronto per il campionato), un trequartista e una punta. Ovviamente non sarà semplice (ma è indispensabile) smaltire gli otto esuberi, alcuni dei quali con contratti pesanti. Ma è una delle conseguenze più gravi di quando si fallisce l’obiettivo come è stato a giugno.

re.ce.