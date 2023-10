Tifosi bianconeri protagonisti dentro e fuori dal campo

Con l’avvicinarsi del calcio di inizio della partita contro la Carrarese, in programma lunedì 30 ottobre alle 20.45 (in diretta su Sky e in streaming su Now), il Cesena FC ha organizzato una serie di eventi per coinvolgere sempre di più i tifosi bianconeri e fargli vivere nel migliore dei modi l’esperienza allo stadio.

In attesa che inizi il match il Cesena porterà lo Store direttamente allo stadio: infatti nella Clubhouse dell’Orogel Stadium sarà possibile acquistare tutti i prodotti griffati del Cavalluccio e in più, sempre durante il pre-partita, tutti i tifosi potranno sfruttare il servizio food&beverage grazie al nuovo accordo con Food’s Rock. Subito dopo il riscaldamento, sfilerà e poi verrà premiata la squadra dell’Integretion League che ha rappresentato i colori bianconeri nella scorsa edizione del torneo, mentre in sala stampa ci sarà il momento del gesto simbolico dello scambio maglie con la Carrarese. Infine i giocatori, nel momento dell’ingresso in campo, verranno accompagnati dai bambini.

Ma le novità non finiscono qui: il 31 ottobre verrà organizzato un evento speciale allo Store in Piazza Amendola 20. Matteo Pisseri, Alessandro Siano, Andrea Ciofi e Simone Corazza aspetteranno i tifosi alle 17.30 per un “incontro da paura”.