Saranno almeno 10.541 gli spettatori che saranno presenti alla partita Cesena-Torres, in programma domenica 17 dicembre all’Orogel Stadium Dino Manuzzi con inizio alle 14.

A ieri sera erano infatti 4.006 i tagliandi acquistati (di cui 485 relativi alla Curva Ferrovia, il settore riservato agli ospiti) che vanno ad aggiungersi ai 6.535 riferiti agli abbonati. La Curva Mare è invece già esaurita.

La prevendita proseguirà online sul sito vivaticket.com, presso i punti vendita del circuito Vivaticket e al Coordinamento Clubs Cesena (oggi e domani 9-12.30 e 15-19, domenica 9-12.30).

Il Cesena ricorda che per questa gara è previsto anche il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di 14 anni accompagnati da un genitore (o da un parente fino al quarto grado) pagante, nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne. In tal caso la richiesta dovrà pervenire entro 48 ore dalla partita, compilando il form risponibile sul sito del Cesena Calcio.

Questi i prezzi (la categoria ridotto si applica a donne, over 65, invalidi oltre il 50% e militari, l’ingresso è gratuito fino a tre anni non compiuti) a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita; la tipologia ridotto invalidi oltre al 50% e ridotto militari saranno in vendita solo al punto del centro coordinamento e presso le biglietterie dello stadio il giorno di gara. Tribuna Vip: € 51 (ridotto € 37; under 18 € 17; under 14 € 14). Tribuna Numerata: € 42 (ridotto € 28; under 18 € 13; under 14 € 11). Distinti superiori: € 22 (ridotto € 16; under 18 € 11,00; under 14 € 8). Distinti inferiori: € 18 (ridotto € 13; under 18 € 10,00; under 14 € 7). Curva Ferrovia: (settore ospiti): € 14 (ridotto € 11,00; under 18 € 8; under 14 € 5). Di seguito i prezzi dei biglietti in vendita il giorno di gara: Tribuna Vip: € 53 (ridotto € 39; under 18 € 19; under 14 € 16). Tribuna Numerata: € 44 (ridotto € 30; under 18 € 14; under 14 € 13,00).Distinti superiori: € 24 (ridotto € 18; under 18 € 13; under 14 € 10). Distinti inferiori: € 20,00 (ridotto € 14; under 18 € 12,00; under 14 € 9).