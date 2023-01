E’ ricca l’offerta televisiva riservata ai tifosi che vorranno assistere alla gara Pontedera-Cesena restando sul divano di casa. Il match in programma domani alle 17.30 sarà infatti visibile come sempre sui siti e sulle app delle piattaforme Eleven Sports e Dazn ma è stato scelto anche da Sky che trasmetterà la diretta integrale sul canale 253 oltre a dare aggiornamenti dallo stadio Ettore Mannucci all’interno di ’Diretta gol’.

Restano naturalmente confermate le altre modalità per seguire la gara dei bianconeri: l’incontro andrà in onda in streaming anche sulla piattaforma extra.rsd.it di Radio Studio Delta (radio ufficiale del club) mentre sui canali Facebook e Twitter del Cavalluccio si potrà restare aggiornati attraverso la social cronaca.

Intanto ieri è iniziata la prevendita dei biglietti per la gara Recanatese-Cesena, valida per la 25esima giornata del campionato di Serie C e in programma martedì 31 gennaio alle 21.

I tifosi bianconeri potranno acquistare i tagliandi online sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket (qui l’elenco https:shop.vivaticket.comitaricercapv), tra cui il Coordinamento Club Cesena (in questa settimana aperto oggi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19).

I biglietti saranno disponibili al costo di 12 euro (10 euro per donne, over 65 e under 18) oltre ai diritti di commissione fino alle 19 di lunedì 30 gennaio, mentre il giorno della gara i botteghini del settore ospiti resteranno chiusi.