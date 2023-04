Tornei Adriasport, in campo 190 squadre

di Giacomo Mascellani

È il calcio giovanile lo sport principale che vedremo giocare sui campi sportivi della riviera. Da Pasqua a fine giugno sono infatti in calendario dei grandi eventi targati ’Adriasport’, che porteranno decine di migliaia di bambini e ragazzi calciatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, a sfidarsi sui terreni di gioco di Cesenatico, Cervia e Gatteo a Mare. L’iniziativa è stata presentata ieri al Museo della Marineria, dove sono intervenuti l’assessore allo sport e al turismo Gaia Morara del comune di Cesenatico, la collega Michela Brunelli del comune di Cervia, Leo Lucchi e Giorgia Mariotti di ’Adriasport’.

Pronti via, venerdì allo stadio Alfiero Moretti di Cesenatico si terrà la presentazione delle 190 squadre che partecipano al primo appuntamento della stagione, il settimo Torneo del Mare Adriatico, che assegna la ventiseiesima edizione del Trofeo Città di Cesenatico.

Per l’occasione in riviera sono attese 6.500 persone, che coloreranno il ’Moretti’ durante la sfilata di apertura caratterizzata dallo spettacolo dei fuochi d’artificio a partire dalle 20.30. Al torneo di Pasqua, organizzato in collaborazione con la società del Bakia e che si concluderà il lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, parteciperanno le categorie ’Piccoli Amici’ nati nel 2016, ’Primi Calci’ 2015 e 2014, ’Pulcini’ 2013 e 2012, ’Esordienti’ 2011 e 2010, ’Giovanissimi’ 2009 e 2008, ’Allievi’ 2007 e 2006, ’Juniores’ Under 19.

Il successivo appuntamento, sempre in programma dal 22 al 25 aprile sui campi di Cesenatico e Cervia, è il Torneo Mirabilandia, altro evento organizzato con la collaborazione del Bakia. "Questi tornei sono diventati un appuntamento fisso per tanti giovani e le loro famiglie - ha detto Gaia Morara -, e noi siamo molto felici di ospitarli perché il calcio giovanile è un laboratorio di sportività e anche un importante veicolo di promozione per il turismo in Romagna, all’insegna della collaborazione".

"Queste manifestazioni - ha proseguito Michela Brunella -, sono per noi fondamentali prima di tutto perché organizzate all’insegna del fair play e aiutano la crescita dei nostri ragazzi avvicinandoli allo sport in modo sano, e poi perchè portano importanti presenze turistiche alla nostra località. In questi anni Adriasport ha saputo far crescere queste competizioni, rendendole un punto di riferimento nazionale per il settore".

Leo Lucchi e Giorgia Mariotti sono soddisfatti dei numeri: "Organizziamo tornei internazionali di calcio giovanile da diciotto anni su tutto il territorio nazionale ed in particolare in Emilia-Romagna. Le presenze sono sempre cresciute e quest’anno abbiamo già esaurito la disponibilità per i tornei fino a giugno. Attraverso il calcio facciamo conoscere il territorio".