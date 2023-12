"Torneo del Ducato di Rugby Touch: Domani a Cesena"

Domani lo Stadio di Rugby di via Montefiore a Cesena ospiterà la terza tappa del Torneo del Ducato di rugby touch, mentre domenica si svolgerà il torneo regionale di rugby under 14.

Domani, dalle 14.30, la società dell’elefantino schiererà sia il proprio team, i Tacciati di Casa (nella foto), sia una seconda squadra con parte dei giocatori cesenati che si uniranno in franchigia alla compagine forlivese. Saranno in tutto nove le formazioni che si affronteranno, per un totale di circa cento atleti in campo. Dalle 17.30 in poi si svolgerà invece il tradizionale terzo tempo.