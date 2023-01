Toscano: "Bravissimi tutti" Stiven: "Volevo rifarmi"

Una vittoria franca, mai in discussione quella del Cesena in quel di Pontedera con Stiven Shpendi nel ruolo di protagonista assoluto per la doppietta realizzata, ma i meriti per la prestazione e per il successo va detto che vanno assegnati a tutta la squadra: una squadra mai in affanno, sicura in difesa e per una volta tremendamente concreta dentro l’area avversaria.

Nella sua analisi della gara il mister Domenico Toscano non parte dalla prestazione tecnica o tattica fornita dalla squadra, ma si concentra sulla reazione mostrata dal gruppo dopo il pareggio con la Fermana: "Devo fare i complimenti ai ragazzi, a tutto il gruppo perché non era facile reagire in questo modo dopo essere usciti da una partita di domenica con la Fermana in quella maniera. Un pareggio che si è portato dietro tanto rammarico, ma questi ragazzi mi sorprendono sempre di più. Hanno fatto una settimana convinti di poter reagire e venire a vincere su un campo difficile, infatti in casa da quando è arrivato Canzi penso che il Pontedera non avesse mai perso".

Quello che è piaciuto del Cesena e non solo a Toscano è stata la personalità mostrata e il tecnico la sottolinea mettendo l’accento sulla prestazione complessiva più che su quelle individuali: "La squadra ha disputato una partita autoritaria, meritando ampiamente la vittoria. Sono andati bene sia Mustacchio che Silvestri, ma quando i ragazzi fanno una prestazione come questa lavorando bene con tutti i reparti, formazione corta e aggressiva, i risultati arrivano e le prestazioni non mancano di certo". Il dato forse più positivo anche i vista dei prossimi impegni è stata la lucidità in fase di conclusione, dato finora piuttosto mancante e che piace ovviamente a Toscano: "Sono convinto che si sbloccheranno anche gli altri attaccanti se si continua a lavorare con la consapevolezza delle proprie qualità e della bontà del lavoro che è stato fatto e che si farà. Possono aver sbagliato delle occasioni ma la voglia e l’impegno non sono mai mancati e questo è molto importante". Si parla ovviamente anche dell’avvicendamento in porta fra Tozzo e Lewis: "Lewis sta crescendo Tozzo aveva bisogno di staccare un momento, la scelta è dovuta solamente a questo".

La prima doppietta messa a segno fra i professionisti porta Stiven Shpendi a quota cinque reti in campionato, secondo miglior marcatore del Cesena ed il diciannovenne descrive così le sue reti: "Sul primo gol ho visto Corazza che andava a colpire di testa, io ho seguito perché ho pensato che magari il portiere l’avrebbe respinta, così è stato e sono stato bravo ad essere lì e a buttarla dentro. Sul secondo invece Corazza mi ha dato una gran palla, sono entrato in area e l’ho messa nell’angolo e devo dire che sono molto contento. Sono contento perché personalmente oggi cercavo un riscatto dopo gli errori con la Torres e la Fermana, e non c’era migliore modo per farlo che con una doppietta".

Nelle ultime giornate si sta imponendo Emanuele Adamo con il suo dinamismo: "Sia a destra che a sinistra avevamo la possibilità di giocare e smarcarci facilmente e lì abbiamo trovato le giocate per far si che le occasioni da gol si concretizzassero".

