Toscano: "Cesena, credici fino alla fine"

di Daniele Zandoli

Crederci, crederci, crederci. Mancano quattro match al termine della stagione regolare e in vetta al girone B della serie C non tutto sembra deciso. Anzi. Il Cesena ha messo al sicuro il terzo posto, ora va a caccia delle piazze che contano. Per farlo ha un unico obiettivo, vincere sempre.

"Fino a tre settimane fa tutti ci davano fuori dai giochi e invece i ragazzi sono stati bravi a invertire la rotta: adesso dobbiamo continuare su questa strada". Sono le parole di Domenico Toscano in conferenza alla vigilia, sotto lo sguardo di diversi americani, amici e soci dei presidenti, giunti a Cesena per tifare oggi contro la Lucchese.

Delle quattro gare residue quella coi toscani è probabilmente la più ostica, ma da vincere come le altre. Obiettivo 81 punti, poi si vedrà.

"L’unico modo per restare in corsa fino alla fine è puntare agli 81 punti – continua il tecnico calabrese – per cui ora serve un’altra partita perfetta. La Lucchese non ha mai preso imbarcate e sa tenere i match in equilibrio. Come si affrontano i toscani? Spingendo sull’acceleratore dal primo all’ultimo minuto: è il momento di farlo senza risparmio. E idee chiare come abbiamo avuto nelle ultime gare. Olbia compresa".

Già, Olbia. Il primo tempo non è stato di quelli da ricordare, la ripresa invece è da incorniciare. "Nella ripresa grazie ai cambi e alla nostra qualità abbiamo trovato maggiori spazi e soluzioni, a me però la squadra è piaciuta anche nel primo tempo e le critiche sono state ingiuste. Abbiamo fatto correre l’avversario fino a sfiancarlo".

Sulla falsariga di quanto sanno fare meglio Reggiana e Entella, Toscano torna anche sul quid che fin qui sembra essere mancato ai suoi.

"La scorsa settimana ho fatto loro un complimento, hanno avuto il merito di portare a casa le vittorie anche quando non si sono espresse al massimo. E’ una qualità che noi sinora non abbiamo avuto, una delle nostre aree di miglioramento. Dipende anche dal nostro modo di giocare, non sappiamo speculare, non sappiamo segnare un gol e difenderlo fino alla fine. Non speculiamo sull’avversario e prendiamo più rischi e purtroppo ci sono invece momenti della gara in cui occorre saper speculare. In questo dobbiamo ancora crescere".

Il traguardo è in vista, ormai è tardi per sistemare le cose, meglio aggrapparsi a quota 81 e tentare di vincere sempre.

Oggi mancherà Silvestri dietro (Celiento al suo posto), rientrreranno i gemelli Shpendi e Mustacchio andrà in panchina.

"Il ragazzo sta crescendo in condizione e sarà a disposizione. Ho ancora un paio di dubbi, anche in attacco. Gli Shpendi sono rientrati abbastanza provati, soprattutto Stiven, ma sono giovani, possono recuperare la fatica più facilmente e in fretta".

La Lucchese è un brutto cliente, ma Toscano resta concentrato sugli affari di casa sua. "Dobbiamo guardare a noi stessi, so che affrontiamo una squadra quadrata, scorbutica, tosta, concede e perde poco. Dipende da noi, dal nostro approccio. Serve un’altra partita perfetta, come sarà sempre di qui alla fine, ma oggi ancora di più".