Toscano: "Cesena, tieniti il secondo posto"

di Roberto Daltri

Guardare solo al futuro immediato per ottenere il massimo e con questo dare valore a tutto quello che è stato fatto fino a oggi: Domenico Toscano vuole un Cesena che pensi esclusivamente a battere l’ Alessandria. Tutto il restoo, bilanci, considerazioni e programmi fino a domani non esiste.

Il tecnico calabrese riassume in poche parole quanto tenga a conservare il secondo posto: "Lo abbiamo riconquistato sul campo con merito e non vogliamo perderlo, per teneerci stretti i vantaggi della posizione durante i playoff".

Per l’allenatore del Cesena però arrivare dietro alla Reggiana non ha un significato solo per la classica ma vuol dire anche dare un senso a tutto il campionato: "Valorizza tutto quello che abbiamo fatto finora; non dimentichiamo che abbiamo miglior difesa e miglior attacco e abbiamo dato spazio ai nostri giovani, struttando il fatto di avere a disposizione il ’materiale’ giusto. Arrivare nelle condizioni migliori mentali e fisiche ai playoff è importante".

In vista dell’ultimo impegno di campionato è giusto fare il punto su assenze e eventuali recuperi: "Brambilla, Stiven Shpendi e Adamo questa settimana non hanno svolto tutto il programma come gli altri ma sono convocati, Mercadante e Prestia sono recuperati e anche loro sono convocati come Ferrante che ha capito che abbiamo bisogno anche di lui".

Le buone notizie però finiscono qui perché poi si parla di Daniele Celiento: "In settimana in allenamento ha preso una testata e per riparare il danno alla retina ha subito un piccolo intervento, preferiamo non rischiare e non lo convoco ma ci sono le soluzioni".

Oggi tra Cesena e Alessandria ci sarà un curioso incrocio di ex da una parte e dall’altra, a partire da Maurizio Lauro, che il bianconero lo ha vestito da calciatore, così come ha fatto con la casacca della Ternana, proprio con Toscano in panchina

"Con Lauro - ricorda il tecnico col sorriso - ci sono state anche delle discussioni perché lui era uno di quelli che voleva sempre giocare... Lo vorrei vedere adesso, quando capita a lui la stessa situazione... Lo ricordo con affetto".

Parlando della squadra avversaria, l’Alessandria arriva da due vittorie. "Spera di potersi salvare direttamente - riprende Toscano - anche se per questo a mio parere serve che si incastrino troppi risultati. Noi però non dobbiamo pensare a tutto questo, ma solo a giocare la nostra partita al meglio".

Comunque vada fra la fine di campionato e l’inizio dei playoff passeranno diverse settimane, anche se per il momento il tecnico non vuole spostare l’attenzione dal presente.

"Non ci sono programmi: dobbiamo pensare solo all’ Alessandria e fare il massimo, poi di tutto il resto si parlerà da lunedì in poi".

Finisce la stagione e salgono le temerature. Vale per la fine di aprile, lo varrà ancora di più nelle prossime settimane. "Non credo che il clima possa essere un fattore, ciò che conta è essere forti mentalmente. In ogni caso è vero, ai playoff è sempre caldo. In tutti i sensi".