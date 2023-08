Toscano: "Dobbiamo avere più coraggio"

Nel post partita seguito all’eliminazione in Coppa Italia avvenuta venerdì sera ad opera del Bologna, mister Domenico Toscano ha analizzato il match. "Sapevamo che sarebbe stata una partita impegnativa contro una delle prime dieci in Serie A nello scorso campionato. La cosa che non mi è piaciuta è stato l’approccio timoroso e passivo. Quando invece abbiamo capito che anche contro il Bologna potevamo giocare con un uno contro uno a tutto campo, abbiamo iniziato a fare quello che ci riesce bene e a creare qualche problemino agli avversari. Abbiamo iniziato anche il secondo tempo col piglio giusto e con più personalità e potevamo essere più determinati in quel poco che l’avversario ci ha concesso negli ultimi venti metri. Poi è normale che la qualità del Bologna sia venuta fuori, quando abbiamo iniziato ad avvertire la stanchezza. I ragazzi devono sapere che il coraggio porta dei vantaggi al nostro modo di giocare e in certi ruoli ci vuole quella personalità che consente di creare pericoli".