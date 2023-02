Toscano: "Episodi decisivi Ci è mancato il guizzo"

La sconfitta, più che amarezza, ha lasciato nello spogliatoio bianconero rabbia e orgoglio, oltre alla consapevolezza che la prestazione c’e stata. Il tecnico bianconero Domenico Toscano (nella foto con Ferrante) spiega quanto visto in campo: "La squadra ha fatto una grande prestazione. Gli episodi hanno spostato l’equilibrio della partita, nel secondo tempo il Cesena ha messo nella sua metà campo la Reggiana, abbiamo creato tante situazioni ma non abbiamo trovato il guizzo per rimetterla in piedi sopratutto il colpo di testa di Prestia poteva riaprire la gara".

La Reggiana ormai è passata, o meglio si è riportata a +7, Toscano chiede subito di pensare alle prossime dieci giornate: "Prendiamo la prestazione, resettiamo ci sono ancora dieci giornate, guardiamo avanti senza mai girarsi indietro. Quello che è già successo, o chi sta dietro di noi non ci interessa". Poi si analizzano le scelte tecniche, sia quelle iniziali che quelle arrivate a gara in corso:"Saber e Mustacchio sono partiti dalla panchina perché hanno problemi che si stanno portando dietro da un po’ di tempo. Si sono allenati solo due giorni, ho cercato di mettere chi stava meglio e non dei punti interrogativi, ma ripeto chi è andato in campo ha dato il meglio. Quando ho tolto Brambilla ho cercato di mettere più dinamicità e verticalità in mezzo al campo".

Da vero capitano, Nicolò Bianchi vuole parlare nella serata che potrebbe decidere la stagione e lo fa elogiando i suoi compagni: "Prima di tutto voglio dire che sono orgoglioso della squadra. Non possiamo essere contenti ma penso che uscire dal campo con quello che ci hanno fatto vivere i nostri tifosi che ringrazio per quello che ci hanno dato oggi, loro per primi hanno capito quello che abbiamo dato in campo. Poi queste partire si decidono sugli episodi e loro sono stati più bravi di noi a portarli dalla loro parte".

Quello che adesso diventa il vero quesito è come si riparte. Bianchi spiega come pensa di debba fare: "Mancano dieci giornate e bisogna ripartire da quello che abbiamo fatto finora: oggi ho visto che la prestazione l’abbiamo fatta, ripartiamo dalle nostre convinzioni, cercheremo di fare più punti possibile e alla fine tireremo le somme".

Arrivato a gennaio Mattia Mustacchio ha segnato già due reti, quella che per un attimo ha fatto sperare in una rimonta la descrive così: " Ho visto che Prestia andava a spizzare la palla, sapevo che poteva arrivare lì ho cercato di accentrarmi peccato perché ci abbiamo creduto fino alla fine". Il centrocampista è molto chiaro quando gli tocca descrivere cosa gli ha lasciato la gara appena finita: "A caldo una grossa arrabbiatura perché abbiamo giocato una ottima partita ma non è finita ci sono ancora dieci giornate: ai tempi dell’ Alessandria in un mese e mezzo abbiamo rimontato 14 punti".

Roberto Daltri