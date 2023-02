Toscano: "Grande prova, la squadra è in fiducia"

Un sabato pomeriggio praticamente perfetto ha ridotto il distacco dalla capolista Reggiana a quattro punti grazie al ko degli emiliani in quel di Ancona. Nonostante questo Domenico Toscano, come da sua abitudine guarda solo a quanto ha fatto vedere la sua squadra: "Abbiamo fatto una grande prestazione come quelle di Pontedera e Recanati, la squadra in questo momento è in fiducia. Una fiducia arrivata al momento giusto, nel modo giusto, ma ora bisogna rimanere concentrati su noi stessi e capire cosa ci ha portato ad essere così efficaci, costanti e a volte arrembanti, così sempre focalizzati e determinati perché restare concentrati su noi è la cosa più importante da fare in questo momento".

Anche con tre gol di vantaggio il Cesena non ha cercato di controllare la gara ma piuttosto di spingere alla ricerca di altri gol, perché anche questo fa parte di quello che il tecnico chiede ai suoi giocatori: "Questa è la mentalità giusta. Non bisogna mai mollare perché le partite si possono anche riaprire e fino quando ne hai devi ancora dare fino alla fine". Il Cesena ha trovato difficoltà solo nei primi minuti di gioco e Toscano spiega cosa lo ha sorpreso e come ha controbatutto a questo inizio non del tutto positivo: "Non ci aspettavamo questo modulo anche se lo avevamo preventivato, ci allargavano coi centrocampisti invece abbiamo capito che dovevamo scivolare in avanti con Adamo e Ciofi, lo abbiamo fatto e ci abbiamo preso le misure".

Si era visto da subito che Silvestri era arrivato a Cesena in buone condizioni e contro il Siena oltre a segnare il gol dell’ex uno dei nuovi arrivati in casa bianconera ha davvero convinto anche in fase difensiva. E pensare che il suo sabato era iniziato in modo inaspettato: "Sono andato nella nuova casa da due giorni e non sapevo che il sabato c’è il mercato in quella zona, così mi sono trovato l’auto dal carrozziere. Poi sono andato da Prestia e la sua compagna mi ha detto che queste cose negative vedrai poi portano bene". Ma quello che conta è quello che Silvestri fa vedere in campo e i margini di crescita a disposizione: "Il gol lo abbiamo provato in settimana perché a me piace attaccare quella zona. Sulla mia condizione posso migliorare, non ero più abituato a staccarmi dalla linea a correre così tanto piano piano spero di arrivare dove voglio io e dove vuole il mister".

Anche Mattia Mustacchio ha trovato il gol. Il centrocampista spiega il suo inserimento in questo Cesena dal punto di vista tattico: "In verità non ho avuto molta difficoltà, certo dovevo ritovare il passo da quinto di centrocampo e prima di arrivare a Cesena non avevo molto minutaggio. Quello di esterno è il mio ruolo, ma hanno sopperito alle difficoltà le spiegazioni del mister e la disponibilità dei miei compagni che mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo". Mattia Mustacchio aveva preso parte anche al primo gol battendo l’angolo deviato in rete da Silvestri, ma più che a questo lui bada alla sostanza della giornata: "La cosa più importante è aver portato a casa i tre punti, lo dico e lo penso. Arrivavo da un momento nel quale avevo molta voglia di fare e poca disponibilità. Sono molto contento mi mancava il gol, l’ho cercato ed è arrivato".

Roberto Daltri