Toscano squalificato salta la Torres Società multata per 4000 euro

E’ iniziata ieri pomeriggio sui campi e nelle strutture di Villa Silvia la preparazione dei bianconeri in vista della gara con la Torres. Dopo una riattivazione muscolare condotta dal preparatore atletico Andrea Nocera, il tecnico Domenico Toscano ha diviso il gruppo in due parti: chi ha giocato l’intera gara col Rimini ha svolto un lavoro a secco (palestra, pesi, esercizi di vario tipo), mentre gli altri sono stati impegnati in una serie di partite a tema. A chiudere la seduta, che ha visto allenarsi a parte King Udoh (corsa ed esercizi col pallone), è stata una partitella su campo ridotto. Oggi pomeriggio, sempre al centro Rognoni, è in programma un allenamento che sarà ancora aperto al pubblico, come accaduto ieri.

Intanto in casa bianconera è arrivata la notizia di cui tutti erano a conoscenza: Domenico Toscano non potrà sedersi in panchina domenica pomeriggio nella sfida contro la Torres. Ieri è infatti arrivata l’ufficialità della squalifica a seguito del quinto cartellino giallo stagionale rimediato dal tecnico contro il Rimini che ha fatto scattare l’automatica sospensione per un turno da parte del Giudice sportivo. Oltre a lui, è stato fermato per un turno anche il collaboratore tecnico Carmine Alessandria. In casa bianconera l’unico calciatore in diffida è l’attaccante Simone Corazza.

Invece la vittoria nel derby di domenica contro il Rimini è costata al Cesena una multa di 4000 euro da parte del Giudice sportivo Stefano Palazzi che ha sanzionato il club romagnolo per lancio di oggetti da parte dei suoi tifosi (un accendino, un mozzicone di sigaretta, un bicchiere di plastica vuoto ed uno contenente liquido) e per striscioni offensivi e cori oltraggiosi nei confronti dei sostenitori riminesi. La multa al Rimini è stata invece di 500 euro per il lancio di due accendini sul terreno di gioco alla fine della partita.