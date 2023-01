Trail dell’Epifania che tutti i dolci si porta via

di Luca Ravaglia

Correre fa sempre bene, a maggior ragione dopo due settimane di menù a base di panettone. Ma visto che farlo in compagnia è ancora meglio, il podista cesenate Antonino Guadagnino subito dopo Capodanno ha messo mano alla rubrica telefonica organizzando un evento che unisce lo sport alla convivialità, in programma la mattina di venerdì 6 gennaio, con l’intento di mettere a disposizione dei partecipanti le ultime leccornie recapitate dalla Befana e allo stesso tempo vedere di cominciare a smaltirle. "Ci sarà da correre, ovviamente – sorride – ma l’idea è prima di tutto quella di organizzare un incontro tra noi ‘del settore’ che ci conosciamo un po’ tutti e che invece di limitarci a un cenno della mano incontrandoci lungo le strade di casa nostra, possiamo prenderci del tempo per scambiare quattro chiacchere, facendoci gli auguri davanti a una torta o a un cabaret di biscotti. Un modo allegro per cominciare l’anno nuovo all’insegna dell’allegria e della condivisione della nostra passione".

Che di iniziare col piede giusto ci sia un fortissimo bisogno non ci sono dubbi: tra pandemia, guerra, crisi energetica e inflazione, la voglia di voltare pagina è tanta e magari indossando le scarpette da ginnastica ci si porta avanti più velocemente. "Lo spirito è proprio questo – conferma Guadagnino – versare il nostro ottimismo tra i primi ingredienti del 2023, mettendosi alle spalle il passato e guardando avanti. Anche all’insegna dello sport, visto che il nostro intento per l’anno appena iniziato è quello di mettere in cantiere eventi che possano richiamare quante più persone possibili, di ogni età e con più o meno chilometri di autonomia sulle gambe. Perché nel nostro modo di vedere la corsa, il cronometro è davvero l’ultimo accessorio che serve".

Dunque il primo appuntamento in agenda è il 6 gennaio alle 9 all’Ippodromo, una delle aree nevralgiche per chi ama correre e divertirsi con questa benefica attività: "Ho predisposto tre diversi percorsi lunghi rispettivamente 8, 11 e 22 chilometri. A ognuno ovviamente il suo, chiarendo in ogni caso che tutti e tre gli itinerari saranno caratterizzati da tanta natura da attraversare, restando il più lontano possibile dal traffico. Nello spirito del trail, il tipo di corsa che mi ha conquistato ormai da anni e che ora mi sto impegnando a diffondere nelle nostra comunità. Con risultati incoraggianti, riconosco, perché questo tipo di approccio una volta che lo sperimenti ti conquista, sia per lo spirito che lo contraddistingue, sia per i percorsi sui quali si svolge, che offrono punti di vista spesso insoliti su aree della città mai viste o magari sottovalutate, che semplicemente passandoci a fianco al volante di un’auto non si possono nemmeno immaginare. Partiremo da qui anche venerdì, rivolgendoci all’intera città e dando il benvenuto a chiunque voglia raggiungerci e unirsi al nostro gruppo. Un anno iniziato in questo modo non può che promettere bene". Fidatevi, e come si diceva qualche anno fa ’Provare per credere’.