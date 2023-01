Trattative in attesa di un eventuale colpo dell’ultimo minuto

Mercato bianconero in stand by dopo gli arrivi dell’esterno classe ’89 Mattia Mustacchio, prelevato a titolo temporaneo dalla Pro Vercelli e del difensore centrale classe ’93 Luigi Silvestri giunto in riva al Savio a titolo definitivo dal Siena.

Due tasselli che in parte hanno colmato i vuoti lasciati dalla partenza di Ivan Kontek, finito in prestito al Foggia e gli infortuni di Giacomo Zecca e Luca Coccolo. La coperta rimane un po’ corta, soprattutto in difesa , ma per il momento non sono previste altre operazioni in entrata.

A questo proposito uno dei nomi cercati sin dall’estate, e nella lista dei papabili anche in questa sessione di gennaio , Giuseppe Loiacono, fedelissimo di Toscano che lo ha avuto nella sua esperienza vincete a Reggio Calabria, potrebbe accasarsi al Pordenone. Non è escluso che prima della chiusura delle trattative, prevista per il 31 gennaio, non venga portata a termine ancora qualche colpo in ingresso, ad esempio un giovane portiere, mentre sembra tramontata definitivamente l’ipotesi di portare in Romagna uno dei due centrocampisti modenesi Nicola Mosti o Romeo Giovannini.

Andrea Baraghini