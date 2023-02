Tremila spettatori alle finali nazionali

Dopo cinque giorni di gare, domenica 19 febbraio si sono conclusi i campionati Italiani di beach tennis 2023 che si sono disputati - per volontà del Consiglio Federale della Fit - presso il centro sportivo Kick Off (via Osoppo, 111) gestito dall’AsdCentro Romagna Beach. Dopo gli scudetti dei singolari maschile, a Tristano Frattolillo (2.2) che nella sfida per il titolo ha battuto 9-6 Mattia Bazzi (2.2), e femminile, a Maddalena Cini (2.1), che in finale si è imposta per 9-5 su Giulia Renzi (2.1), quarta testa di serie, nella giornata di domenica sono stati assegnati quelli dei doppi. Alla giornata conclusiva ha preso parte anche il vicesindaco e assessore allo Sport Christian Castorri.

Mattia Spoto (1.1) e Doriano Beccaccioli (1.1) hanno rispettato il ruolo di favoriti del loro tabellone battendo in finale Niccolò Gasparri (2.1) e Filippo Boscolo Meneguolo (2.1).

Gasparri si è poi riscattato nel doppio misto, conquistando il titolo in coppia con Irene Mariotti (2.1), insieme teste di serie 3, superando in finale il duo quinto favorito del seeding formato da Andrea Veronesi (2.1) e Giulia Renzi (2.1). Proprio quest’ultima è stata protagonista anche nella finale femminile dove, in coppia con Greta Giusti (1.1), con cui si presentava come testa di serie 2, ha ceduto alle sorelle Noemi e Michela Romani (entrambe 2.1), che erano invece le favorite della vigilia.

La Federazione Italiana Tennis, Padel e Beach tennis annualmente assegna ai circoli sportivi più virtuosi e che presentano standard qualitativi elevati i Campionati italiani assoluti, che riguardano le categorie di singolo, doppio, misto, doppio maschile e femminile, e under junior.

Nel corso dell’evento iniziato mercoledì 15 febbraio sono passati da Cesena circa 300 atleti provenienti da tutta Italia e oltre tremila persone tra appassionati e curiosi. L’organizzazione della manifestazione sportiva è stata affidata all’Asd Centro Romagna Beach, che svolge attività sportiva nell’ambito del beach tennis, sport che progressivamente attrae sempre più amatori ed appassionati.