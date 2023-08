Triathlon Un pulmino per abbattere barriere

Il 25 luglio Cesena Triathlon - associazione sportiva che promuove la passione per il triathlon nella comunità locale - ha avviato una campagna di raccolta fondi per l’acquisto del suo primo pulmino da nove posti. Questa iniziativa è finalizzata a garantire che tutti i suoi atleti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza – adulti, ragazzi e paralimpici- abbiano l’opportunità di partecipare alle gare accompagnati e supportati dalla loro squadra. Il pulmino rappresenta una significativa aggiunta alle risorse di Cesena Triathlon e un passo importante per rendere ancora più inclusivo e accessibile lo sport del triathlon nella regione.

L’obiettivo della raccolta fondi è di 6.000 euro. A dimostrazione dell’importanza di questa iniziativa per la comunità, diverse aziende del territorio hanno già manifestato il loro sostegno. La raccolta fondi è stata attivata su Ideaginger.it, la piattaforma che ha permesso a Cesena Triathlon di condividere la propria missione con un pubblico più vasto, coinvolgendo appassionati di sport e amanti del triathlon da tutta Italia. Sulla pagina dedicata, gli interessati potranno trovare diversi pacchetti donazione, ognuno con un contributo diverso e con vantaggi esclusivi riservati ai sostenitori della campagna.

"L’attività sportiva comporta spesso spostamenti la cui gestione non è sempre facile – afferma Michele Montalti, Presidente di Cesena Triathlon -. Ad oggi la squadra si è sempre appoggiata sulle famiglie degli atleti (specialmente dei più piccoli), ma sappiamo che spesso l’organizzazione non è semplice. Vogliamo che ogni atleta di Cesena Triathlon abbia l’opportunità di partecipare alle gare senza alcuna barriera logistica o finanziaria. Il pulmino ci permetterà di trasportare i nostri atleti in sicurezza e comodità, creando un ambiente di squadra ancora più coeso e motivante. Siamo grati a tutti coloro che parteciperanno per rendere questo sogno realtà".

Per partecipare alla raccolta fondi e scoprire i diversi pacchetti donazione disponibili, si può visitare la pagina su Ideaginger.it: https:www.ideaginger.itprogettiaiutaci-adacquistare-il-nostro-pulmino-tri-van.html È possibile donare fino al 3 settembre 2023. Per ulteriori informazioni https:www.cesenatriathlon.com. Cesena Triathlon è nata 8 anni fa con il triathlon per i soli adulti. In breve tempo, è diventata una delle principali scuole di triathlon in Italia, riconosciuta dalla Fitri e dal Coni.