Triplice derby contro il Rimini

Fermi i campionati Primavera e Under 18, e terminato quello Under 16, sono cinque le squadre giovanili attese da gare di campionato nel weekend.

Nel tabellone spicca il triplice confronto in programma coi ’cugini’ del Rimini che Under17 e Under 15 affronteranno in casa e l’Under 14 in trasferta.

Ecco in ogni caso il tabellone completo, con orari e campi di gioco.

Under 17: Cesena-Rimini, domani alle 15 al centro sportivo ’Alberto Rognoni’ di Villa Silvia.

Under 15: Cesena-Rimini, domani alle 11 al centro sportivo ’Romagna Centro 2 di Martorano.

Under 14: domani alle 15 allo stadio ’Romeo Neri’ di Rimini.

Under 13: Cesena-Parma, domani alle 12 al centro sportivo ’Romagna Centro 3’ di Martorano.

Restando sul tema del vivaio intanto ieri la Lega di Serie A ha ufficializzato la programmazione delle gare del campionato di Primavera 1 dalla decima alla dodicesima giornata del girone di ritorno. Sabato 15 aprile (alle 15) il Cesena farà visita alla Juventus e venerdì 21 (alle 14) tornerà in campo per aprire il turno successivo ospitando la Fiorentina. Sabato 29 aprile (alle 15) i ragazzi di mister Ceccarelli faranno infine visita al Cagliari.