TrisQuartéQuinté con 14 cavalli per i Combustibili Bronchi

E’ imperniata sulla Tris QuartéQuinté - Premio Bronchi Combustibili, collocata come quinta corsa della serata, uno schema a handicap con 14 cavalli schierati su due nastri sui duemila metri con equilibrio tattico, nella quale spiccano le indubbie chance dello scandinavo Output Pressure, il cavallo già sul podio dell’ippodromo di Padova qualche settimana fa; stasera sarà interpretato da Manuel Pistone e si troverà al cospetto di avversari agguerriti a cominciare dai compagni di schieramento Cimbro Gas con Luca Lovera e Criss del Nord, miler provetto ben situato e guidato da Crescenzo Maione. Tra i partecipanti collocati al secondo nastro sono eccellenti le possibilità di inserirsi nella lotta per la vittoria da parte di Aramis Ek, scuola Gocciadoro e regia di Sandro Miraglia, lo stesso vale per Breila di Casei, Blasco Real e Cobalto di No.

L’apertura della serata è affidata ai Gentleman nel Premio BR Energy, con cavalli di tre ann. La seconda corsa Premio Total Quartz, è un’affollata prova d’esordio per 11 giovanissime esponenti della leva 2021 tra le quali si segnalano le allieve di Lorenzo Baldi (Follow Me Love) e quelle di Tiberio Cecere (Fiammetta Bar e Fendi Caraf); anche la proposta targata Walter Zanetti (Former As), ha ottime chance grazie alla guida di Enrico Bellei.

Dopo la TrisQuartéQuinté, nella sesta corsa non ci sarà un favorito netto ma con una vasta rosa di candidati aperta da Ussaro Egral, con il ritorno di Maurizio Cheli alle redini, Sharif Dei Rum affidato a Manuel Pistone e chiusa da Vaomar, passista di Emanuele Ossani oggi al cospetto di avversari ampiamente alla sua portata.

Spettacolo anche nel parterre: per la rassegna ‘Autori in pista’ lo scrittore Paolo Casadio presenterà il suo ultimo libro ‘Fiordicotone’, romanzo (ma potrebbe essere una storia vera) ambientato fra la Romagna e la Germania che racconta di un madre deportata, costretta a soddisfare le voglie degli ufficiali nazisti per salvarsi la vita, che torna a Lugo per cercare la figlia che aveva abbandonato al momento del rastrellamento. L’autore sarà intervistato dal giornalista Paolo Morelli sul palco del Savio, successivamente sarà ospite della trasmissione di Teleromagna ‘Cavalli in Pista’ condotta da Luciano Poggi.