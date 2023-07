Trofeo 'Il Grande Cuore del Judo 2', 150 Atleti in Campo per Aiutare Cesena Atleti provenienti da tutta l'Emilia Romagna si sono riuniti al palazzetto dello sport di Crevalcore per partecipare al trofeo "Il grande cuore del judo 2", organizzato per raccogliere fondi in favore della città di Cesena. Un'esperienza di solidarietà e condivisione che ha visto il Kodokan Cesena trionfare.