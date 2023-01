Tutti presenti alla prima seduta del 2023

Si è svolto con il gruppo al gran completo il primo allenamento dell’anno nonchè il primo sulla strada che porta verso il ritorno in campo che avverrà domenica prossima quando all’Orogel Stadium Dino Manuzzi è in programma il sentitissimo match col Rimini.

Dopo un periodo, seppur breve, di sosta e di riposo, riprendere per degli altleti e dei giocatori professionisti non è mai agevole: bisogna ritrovare ritmi, concentrazione ed abitudine all’impegno e alla fatica che, seppur per qualche giorno era passata nel dimenticatoio.

Ieri pomeriggio al centro Rognoni la seduta dei ragazzi di mister Toscano è stata aperta da una riattivazione muscolare ‘‘a secco’’, ed è proseguita poi con una serie di esercitazioni col pallone per chiudersi infine con la classica ma sempre sentita partitella. La preparazione verso il derby proseguirà fino a sabato al ritmo di un allenamento sempre al mattino e sempre nelle strutture del centro Rognoni. Mister Mimmo Toscano non vuole lasciare nulla al caso, derby o non derby, Rimini o non Rimini.