Tutto il gruppo presente alla ripresa Primavera 1, sconfitta con il Napoli

Ad eccezione degli infortunati Coccolo e Zecca, il tecnico Domenico Toscano ha ritrovato l’intero gruppo a disposizione alla ripresa degli allenamenti avvenuta ieri pomeriggio al centro Rognoni. Dopo una prima parte dedicata ad un’attivazione muscolare “a secco”, il lavoro è proseguito con una serie di situazioni di gioco focalizzate sulla fase offensiva ed alcune esercitazioni sul possesso palla. A chiudere l’allenamento è stata una partitella su campo ridotto. Questa mattina la preparazione verso la gara con la Reggiana proseguirà a Villa Silvia, con un’altra seduta anche questa aperta al pubblico.

Un’altra sconfitta. Non netta, non sonante e nemmeno travolgente, ma pur sempre sconfitta, e sempre a fronte di una prova da non buttare per una squadra che lotta, combatte e cerca di giocarsela. Una notizia che viste le continue battute d’arresto, non assume più i contorni di una novità. Perde ancora la formazione della Primavera 1 del Cesena nella prima gara della seconda giornata del girone di ritorno. Nella 2ª giornata di ritorno del campionato Primavera 1 il Cesena si arrende per 2-0 in casa al Napoli. La gara si decide intorno alla mezz’ora del primo tempo quando Spavone piazza l’uno-due colpendo prima dalla distanza e poi in mischia in area. Tra le due reti degli ospiti arriva l’occasione più ghiotta per i bianconeri ma Boffelli si supera sul colpo di testa di Carlini. Per i ragazzi di mister Ceccarelli - attesi da un altro impegno casalingo, domenica contro il Milan - è la terza sconfitta di fila.

Ecco il tabellino: Cesena: Pollini, David, Francesconi, Suliani, Carlini (30’st Guidi), Pieraccini, Lepri, Denes, Polli, Di Francesco (10’st Manetti), Milli (10’st Bifini). All: Capellini

Napoli: Boffelli, Barba, Obaretin Nosa (19’st D’Avino), Gioielli, Acampa (32’st Giannini), Spavone (32’st Bonavita), Alastuey, Hysaj, Rossi, Boni Aye (23’st Marchisano), Sahli (32’st Pesce).

All: Frustalupi