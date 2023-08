Tutto pronto per il grande evento: ’Manuzzi’ a festa per Juventus-Atalanta

Appuntamento dopo cena con una Dea e una Vecchia Signora. Detta così, si parte in soggezione. E invece no, questa sera c’è semplicemente da godersi una pillola di grande calcio giocata sotto casa.

Alle 20.30 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi la Juventus affronterà l’Atalanta nell’ultima amichevole del precampionato, alla vigilia dell’avvio del torneo di serie A che inizierà il prossimo fine settimana.

La città ha già risposto con grande entusiasmo, visto che ieri sera l’intera curva dedicata alla tifoseria zebrata (che sarebbe la Mare) era esaurita, così come i settori distinti.

Restano a disposizione circa 2.500 tagliandi tutti individuati nei vari settori della Curva Ferrovia, destinata ai sostenitori bergamaschi.

Per l’occasione il Comune di Cesena ha predisposto una serie di modifiche alla circolazione e alla sosta nelle zone limitrofe allo stadio, pensate sia per prevenire eventuali criticità di ordine pubblico, sia per garantire un afflusso il più regolare possibile.

Detto della cornice, resta da parlare del piatto forte, la partita.

La Juve arriva a Cesena dopo i test col Milan, il Real Madrid e la sfida in famiglia con la formazione Next Gen, contro la quale dovrà vedersela anche il Cesena nel campionato di C. L’Atalanta avrà invece a disposizione il nuovo arrivato Gianluca Scamacca.

La gara sarà trasmessa in tv su Dazn, Sky (canali 202 e 251) e in streaming su Now.

La probabile formazione bianconera: (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean.

Luca Ravaglia