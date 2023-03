Udoh: "Cesena, ora penso soltanto a te"

di Roberto Daltri

L’ Olbia aveva chiuso lo scorso campionato da nona, quindi in zona playoff, con quarantasei punti all’attivo, un risultato ottimo al quale King Udoh con i suoi tredici gol e le sue prestazioni aveva fornito un importante contributo.

Domani quindi l’attaccante nato a Reggio Emilia dovrà misurarsi con alcuni di quelli che per due stagioni sono stati i suoi compagni.

Udoh, quanto è cambiata l’Olbia rispetto alla stagione scorsa?

" Non tanto direi, quello che c’è di diverso è che adesso ci sono meno calciatori in prestito, poi la base della squadra è quella e molti li conosco bene".

La sua ex squadra adesso lotta per tenere lontani i playout e ha solo due punti di vantaggio, che partita si aspetta?

"Di sicuro non sarà facile: non si arrenderanno e per di più queste partite con squadre più blasonate come il Cesena danno molti stimoli. Mi ricordo che nelle due stagioni che ho giocato in Sardegna in queste occasioni tutto il gruppo metteva sempre in campo tutto quello che aveva, riuscendo a ottenere risultati sorprendenti. Anche nei casi poi in cui andava male e arrivava una sconfitta, il ko che si incassava era solo di stretta misura".

Conoscendo bene appunto la squadra, chi ritiene possa essere il più pericoloso, l’uomo da tenere d’occhio con maggiore attenzione durante la sfida che vi attende?

"Vado sul sicuro e dico Daniele Ragatzu, un giocatore di categoria superiore. A mio parere è un atleta che merita di giocre su altri palcoscenici e lo dico con tutto il rispetto che merita l’ Olbia".

Quello contro l’ Olbia è solo il primo cinque confronti di qui a fine campionato con squadre impegnate nella lotta per la salvezza.

"In effetti incontreremo tutte squadre che lottano per un obiettivo e che proveranno tutte a fare la partita della vita proprio perché hanno bisogno di punti; serve il Cesena delle ultime due giornate, quando abbiamo ritrovato le nostre caratteristiche e abbiamo vinto con quelle".

Non ci saranno i fratelli Shpendi impegnati con la loro nazionale: è l’occasione giusta per rivedere King Udoh in campo con un minutaggio superiore agli ultimi tempi?

" Non so se partirò dall’ inizio oppure no, quello lo decide il mister. Per quello che mi riguarda spero solo di poter dare il mio contributo alla squadra: adesso sto bene, ho superato il periodo sfortunato degli infortuni che mi hanno fermato dopo il buon inizio di stagione".

In mezzo è passato quasi un campionato: ora in effetti siamo al gran finale, quello nel quale serviranno anche i suoi gol. Ricette per essere protagonista?

"Ho sempre giocato da centravanti ma ho le mie caratteristiche: non mi pare di essere una boa da area, ma piuttosto uno che attacca molto la profondità. Mi sembra insomma di avere delle caratteristiche differenti dagli altri attaccanti del Cesena. Non sto ovviamente parlando di qualità maggiori o minori, ma proprio di aspetti tecnici". Dalla Sardegna alla Romagna; come è stato l’impatto con Cesena?

"Ottimo, mi sono trovato bene da subito. Qui ci sono ottime strutture, ho trovato dei compagni eccezionali e non ho avuto difficoltà ad inserirmi".

Differenze tra le due piazze?

"Olbia è una città di mare: finita la stagione estiva si svuota. Cesena non è così , adesso comunque sono molto concentrato sul finale di campionato e sugli obiettivi che possiamo ancora raggiungere".