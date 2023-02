Udoh: "Forza Cesena, puoi farcela"

di Roberto Daltri

Con le radici ben piantate a Reggio Emilia e il presente, come il futuro visto il contratto triennale sottoscritto la scorsa estate, a Cesena. Quella appena descritta è la situazione di King Udoh attaccante nato appunto a Reggio Emilia il 5 settembre del 1997 e arrivato questa stagione in bianconero, attualmente terzo miglior marcatore nella rosa a disposizione di Domenico Toscano visto che finora ha segnato 4 reti.

Udoh, lunedì sera dovrà affrontare la squadra della sua città, che legame ha con Reggio Emilia?

"Forte: lì ho la mia famiglia e i miei amici, ogni anno quando finisce la stagione torno a Reggio".

Nella Reggiana, società con la quale ha iniziato la sua carriera, ci sono suoi ex compagni?

"No, ma ne conosco diversi come Lanini, Pellegrini, Vallocchia che è appena arrivato a Reggio. Sono una squadra forte: lo dice prima di tutto la classifica, ma non penso che il Cesena sia da meno".

Che tipo di partita si aspetta? Due squadre che cercano di non concedere occasioni o piuttosto che vogliono trovare subito il gol?

"Sono attaccante, spero in una partita bella con occasioni, spettacolare anche per i nostri tifosi che penso saranno molti allo stadio e che ci sostengono sempre".

All’andata, ricordiamolo, avete vinto a Reggio grazie al rigore trasformato da Corazza.

"Questa volta però vedremo un’altra partita; noi da allora siamo molto cresciuti come squadra e oggi arriviamo nella condizione fisica e mentale migliore. Io comunque penso che sia importante ma non decisiva perché rimangono dieci giornate e come il campionato sta dimostrando in poche settimane possono cambiare molte cose".

Parlando della sua stagione, era iniziata bene, poi è arrivato l’infortunio. Ora come si sente?

"E’ vero, ero partito bene, poi è arrivato lo stop e quando sono rientrato mi sono di nuovo infortunato in un altro punto: sono stato sfortunato ma adesso da un mese sto bene e mi alleno bene per essere sempre pronto quando devo entrare".

Come gestisce un calciatore un momento come il suo, cioè sapere di avere davanti due compagni che segnano molto e dover aspettare il suo turno?

"Tutti i calciatori vorrebbero essere titolari, ma il mister ci fa sentire tutti importanti e parte attiva del gruppo. So che devo stare sempre sul pezzo, pronto per quando Toscano decide di mandarmi in campo. In questo campionato la cosa che conta di più è non mollare mai ed essere sempre molto attenti a tutto".

Nella sua carriera è la prima volta che lotta per provare a vincere il campionato.

"E’ la prima volta che gioco in una squadra importante come il Cesena: devo dire che si sente un po’ di tensione in più. Il mister ci tiene molto al fatto che uno dia sempre il massimo, che sia sempre molto concentrato e ti riconosce il giusto merito quando vede questo".