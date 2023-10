Ufficializzate le date delle gare del 2023

La Lega Pro ha ufficializzato i giorni e gli orari dalla didicesima alla diciannovesima giornata del campionato di Serie C. Il Cesena giocherà due partite in casa di fila contro Vis Pesaro (domenica 12 novembre alle 20.45) e Lucchese (domenica 19 novembre alle 16.15) per poi andare a Pescara sabato 25 novembre (calcio di inizio alle 20.45). L’ultima partita in casa dei bianconeri nel girone di andata sarà contro la Torres domenica 17 dicembre (ore 14), mentre l’ultima gara del 2023 sarà in trasferta contro il Perugia il 23 dicembre (ore 18.30).