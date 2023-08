Ufficializzato Kargbo

Ieri è stato ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dal Crotone dell’attaccante classe 99 Augustus Kargbo: contratto triennale per lui che indosserà il numero 10, mentre è giunta ai dettagli anche l’operazione che porterà Nicolò Bianchi a vestire la maglia del Padova nella stagione che va a iniziare.

Un’uscita che sblocca l’arrivo, pronto per lui un biennale, di Ivan Varone, centrocampista classe 92 ex, tra le altre, di Reggiana Cosenza e dei greci del Panetolikos con l’ultima esperienza, da gennaio a giugno, a Novara.

Varone è un centrocampista centrale che all’occorrenza può giocare anche dietro le punte, entrata che però non esclude l’ingaggio di un trequartista puro da qui alla fine del mercato.

Sfumata la cessione di Luca Coccolo alla Pro Vercelli, per lui rimane in piedi l’ipotesi Foggia, mentre al momento paiono non esserci piste calde per Riccardo Chiarello, Giovanni Nannelli, Marco Calderoni e Alessandro Albertini, gli altri giocatori in uscita. Si continua intanto a lavorare con la Turris per definire l’arrivo in bianconero del difensore Paolo Frascatore.

Andrea Baraghini