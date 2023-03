Ultima chiamata per ritrovare affidabilità

Tutto inderogabilmente in quattro giorni, il Cesena tra oggi a Gubbio (è in programma anche Reggiana-Entella) e martedì sera in casa contro i liguri capirà se è ancora in grado di recuperare quel secondo posto (adesso è a -3) che porterebbe direttamente ai quarti di finale nei playoff.

La squadra disarmata, svagata e vuota vista negli sconsolanti pareggi di Fiorenzuola e con il Montevarchi non ne ha la forza. Se invece il tecnico riuscirà a fare scattare di nuovo la scintilla in un gruppo che fino a tre gare fa, alla vigilia del match perso con la Reggiana, era affidabile come capacità di stare sul pezzo, di non mollare mai e aggredire allora tutto sarà possibile. Occorre completamente cambiare registro mentale; soprattutto negli ultimi due impegni il Cesena è sparito nella testa, nelle gambe, in confusione, tra una moltitudine di incertezze in panchina, sotto rete, in difesa confermando che tra i pali ai portieri che si sono alternati in questa stagione mancano l’affidabilità e la sicurezza indispensabili per chi vorrebbe puntare molto in alto. Un Cesena molle, avvilito, sconcertante quello che visto di recente. Con la Reggiana si è perso contro un avversario che merita più che mai la vetta ma una metamorfosi così, un’involuzione tale, non sono giustificabili. Si può ancora tornare in se stessi ma è l’ultima chiamata.

Il Cesena è sempre stato squadra fisica, agonistica, addirittura ‘feroce’ a tratti, più forte di carattere che tecnicamente; una volte smarrite queste caratteristiche si è afflosciato come è successo negli ultimi match. Ora e martedì sera non esistono alternative se si vuole tornare a essere competitivi.

re.ce.