Umbri in crisi e reduci da una settimana di ritiro

Come si può definire una squadra che nelle prime undici giornate del girone di ritorno ha raccolto appena sei punti? Senza pensarci troppo, è una squadra in difficoltà. Ma se la stessa squadra ha chiuso il girone di andata a 39 punti, dopo un inizio di campionato ottimo visti i 14 punti conquistati nelle prime sette giornate, viene da pensare a una squadra incostante e che forse in certi momenti difetta dal punto di vista della personalità.

La squadra in questione è il Gubbio e la diagnosi sulla personalità la fece Piero Braglia (nella foto), il tecnico degli umbri dopo la secca sconfitta rimediata nel girone di andata per mano del Cesena.

Difficile capire anche lo stato d’animo di un gruppo che arriva da una settimana di ritiro, conseguenza della sconfitta interna patita nel match con l’ Olbia. Di certo la società e lo stesso Braglia sperano in una reazione che del resto richiede anche la classifica: oggi il Gubbio è, sesto con 45 punti mentre il Rimini che occupa l’ultimo posto utile in zona playoff ha solo quattro punti meno.

Piero Braglia sta vivendo una vigilia poco serena anche a causa delle assenze per infortuni; fuori causa da tempo i difensori Morelli e Signorini sono quasi a zero le possibilità di recuperare il centrocampista Corsinelli mentre per Redolfi, difensore pure lui, sono concrete le speranze di vederlo in campo.

Per quanto la statistica può sempre essere smentita, va detto che il Gubbio finora ha raccolto cinque punti in più nelle gare fuori casa rispetto a quelle giocate al ’Barbetti’.

Di sicuro grande attenzione la merita Alessandro Arena, giovane attaccante siciliano autore finora di 7 reti e vari assist. Vicino ad Arena potrebbero essere impiegati Spina e Vasquez, entrambi autori di tre reti stagionali. Piero Braglia di solito schiera il suo Gubbio con la difesa a quattro, tre centrocampisti e un rifinitore dietro a due punte, ma non vanno escluse possibili sorprese.

Roberto Daltri