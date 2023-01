"Un Cesena forte, in campo ma anche fuori"

di Daniele Zandoli Quando piombava come un condor sulla palla non sbagliava, dalla serie A in giù. Ora è alla scrivania, come spesso succede. Massimo Agostini, responsabile dell’area tecnica del Cesena, più arduo fare il dirigente o dribblare Costacurta? "Fare il dirigente è difficile, devi pensare 24 ore al giorno a ciò che può succedere, ricevi cinquanta telefonate a tutte le ore per problemi che devi risolvere. In campo era più facile, allenamenti, partita e finita lì". Cosa risponde a chi dice che i grandi campioni non sempre diventano grandi dirigenti? "Dopo aver giocato 25 anni ho fatto il commissario tecnico e l’allenatore. Ora ho un ruolo dirigenziale, devo crescere, sto imparando una nuova mansione assieme a Stefanelli e credo che al mercato ci siamo comportati bene. Le chiacchiere da bar esistono da sempre". Spieghi la questione portieri: è stato giusto sfidare gli ultras con Scalabrelli? "Vogliamo riportare il Cesena dove merita, sono troppi anni che questo stadio e questa gente vedono la serie C. Stiamo lavorando per questo, dai presidenti allo staff al completo. Non facciamo le cose per sfidare i tifosi, non siamo tanto stupidi. Abbiamo preso le decisioni a livello tecnico, non sentimentale o per amicizia". Sarebbe stato più comodo riprendere Antonioli. "Non si poteva riprendere....