Un cesenate tra i migliori allenatori dei vivai Neri guiderà la selezione regionale Esordienti

di Luca Ravaglia

Se vuoi trasmettere passione, prima di tutto devi averne. E su questo, quando si tratta di maneggiare una palla da basket, Fulvio Neri non teme concorrenza.

Evidentemente se ne sono accorti anche i selezionatori della Federazione che lo hanno scelto tra i dieci allenatori che tra il 22 e il 25 giugno guideranno le rappresentative di altrettante regioni italiane del centro nord nell’ambito di un raduno in programma nella suggestiva cornice valdostana del Castello di Bard.

"Sono entusiasta di aver ricevuto la chiamata – commenta Neri, uno dei perni della società cestistica Livio Neri, che prende il nome proprio dal fratello maggiore di Fulvio, prematuramente scomparso – e ho tutte le intenzioni di portare il mio entusiasmo in campo".

L’appuntamento è riservato alle squadre Esordienti, composte cioè dai nati nel 2011. Ogni delegazione è composta da due gruppi, uno maschile e uno femminile, che si cimenteranno sul campo nel corso delle varie giornate sfidandosi e allenandosi. "E’ un modo per promuovere il concetto di sport abbinato al gioco, nei suoi valori più sani – riprende Neri – proponendolo nella forma più adeguata alla crescita delle ragazze e dei ragazzi. Conosco bene la tematica, perché è una di quelle alle quali riserviamo maggior attenzione anche nei nostri corsi che organizziamo a Cesena, con un crescente numero di iscritti. Perché sì, la chiave di volta nell’ambito della crescita e della formazione degli sportivi, delle donne e degli uomini di domani è proprio quella: coltivare al meglio le proprie passioni, seguendo valori sani".

Fulvio Neri accompagnerà a Bard atleti provenienti da tutta la regione: per quanto riguarda la squadra maschile, sono stati individuati ragazzi di Bologna, Ferrara, Reggio Emilia e Piacenza, mentre la compagine femminile è composta da giovani promesse di Parma, Modena, Ravenna e Rimini. Chiude il cerchio appunto lui che portando la targa di Forlì Cesena regala una piena rappresentanza territoriale.

"So che i ragazzi e le ragazze mi daranno tanto in termini di emozioni e di crescita personale – chiude Neri – e per questo spero di poter fare altrettanto con loro. Il mio primo ringraziamento è però per la società che porta il nome di mio fratello, alla quale sono ovviamente legatissimo e che ha sempre creduto in me, dandomi la possibilità di raggiungere un risultato speciale come questo".