Un ’jolly’ da giocare al meglio per guadagnare punti

Ha ragione mister Toscano quando definisce il recupero con l’Entella un jolly; tutte le altre infatti stanno ferme e il Cesena ha l’occasione di accorciare sulla capolista Torres (a +3) o addirittura di raggiungerla. La sfida odierna ha anche un altro significato; se i liguri non dovessero vincerla puntare alla promozione diretta (per la quale in estate erano i più accreditati) diventerebbe ufficialmente impossibile, dopo che hanno perso lunedì in casa della Lucchese. Così la lotta per la B immediata diventerebbe ancora più ristretta dopo che la Spal ha già visto svanire tale obiettivo. Ma il principale avversario del Cesena comunque sia sarà lo stesso Cesena; se i bianconeri riusciranno a mantenere questa continuità (ko la prima partita a Olbia) di prestazione, risultati e soprattutto l’intensità e la mentalità aggressiva che stanno dimostrando allora saranno un gran pezzo avanti. Domenica hanno asfaltato la Vis Pesaro un avversario che da sette gare aveva l’abitudine di non perdere. Il Cesena nel suo segnare a mitraglia ha dimostrato che quando non gonfiano la rete gli attaccanti lo fanno gli altri. Sarà fondamentale anche a Chiavari (e poi domenica con la Lucchese) dove oltre allo squalificato Corazza non ci saranno Kargbo e Shpendi convocati in nazionale. Il reparto offensivo sarà così tutto sulle spalle di Robertone Ogunseye che le ha spalle larghe ma le sue caratteristiche sono completamente differenti, quindi i bianconeri dovranno muoversi in modo diverso. L’importante è che al di là di chi va in campo resti la mentalità aggressiva e di comando del collettivo, la vera forza del gruppo.

re.ce.