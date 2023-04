Un mese di calcio giovanile, con partite per cinque categorie

di Gilberto Mosconi

Per oltre un mese l’Alto Savio va nel pallone. Infatti durante i mesi di maggio e giugno, San Piero in Bagno sarà ancora una volta vetrina e palcoscenico per calciatori in erba. E a tal proposito, ormai da alcuni mesi, la macchina organizzativa della Sampierana Calcio, guidata dal presidente Oberdan Melini, è in piena attività ed è ormai arrivata a completare anche nei dettagli quella importante e coinvolgente manifestazione sportiva.

Una manifestazione che nel corso degli anni ha acquisito sempre più importanza e prestigio, tanto che non è stato possibile soddisfare tutte le domande di partecipazione che sono pervenute. Il calendario 2023 prevede, dal 15 maggio al 18 giugno, allo stadio comunale ’Paolo Capodoni’ di San Piero l’entrata in campo della 23ª edizione del Torneo di calcio giovanile intitolato alla memoria di Pino Crociani, vicepresidente del Club bianconero d’Alto Savio, Andrea ’Berga’ Bergamaschi, giovane calciatore della Sampierana scomparso a 20 anni in un incidente stradale lungo la E45, Ennio Puzzolo storico segretario della società sportiva Sampierana 1926.

Sul verde sintetico di San Piero si cimenteranno ben 50 formazioni, tra cui ovviamente quelle della Sampierana, in rappresentanza di 17 club residenti nei territori provinciali di Forlì-Cesena, Arezzo, Perugia e Rimini. Tra i club romagnoli da segnalare Duemme, Gatteo, Novafeltria, Edelweiss. In campo anche una squadra del Forlì Calcio.

Queste, le categorie che scenderanno in campo, per disputare complessivamente 75 partite: Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi. La partecipazione al Torneo è gratuita, sia per l’iscrizione, sia per l’ingresso al campo. Fischio d’inizio il pomeriggio alle ore 18, sino alle 23, e in linea di massima tutti i giorni per oltre un mese per la gioia di tutti questi ragazzi. All’interno dello stadio comunale sampierano sarà in funzione anche uno stand gastronomico per rifocillare atleti, tecnici ed ovviamente anche il pubblico.

Dicono il segretario della Sampierana Massimo Bragaggni e il vicepresidente Loris Pungelli, registi e organizzatori di quella che si annuncia essere una bellissima manifestazione: "Il Torneo è il fiore all’occhiello della nostra società sportiva ed è reso possibile grazie ai nostri sponsor: la ditta Soms, B&B di Bernardo e Samuele Bartolini, la società Emmea.La manifestazione rappresenta un momento di socialità molto importante nel nome dello sport per noi e per tutti i ragazzi coinvolti. A conti fatti dovrebbero essere circa ottomila le presenze sul territorio di San Piero fra atleti, dirigenti, genitori e spettatori. Peccato avere a disposizione solo un campo da gioco, altrimenti il numero delle squadre sarebbe stato ben maggiore".