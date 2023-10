Un oro che vale doppio. Pedrelli, sogno europeo

Un sogno prima di tutto devi averlo (e già questo in tantissimi casi fa la differenza), poi devi coltivarlo, inseguendolo anche quando tutti gli altri intorno a te prima rallentano e poi si fermano. E alla fine, magari, devi realizzarlo. Cesena è un terreno fertile per i sogni. La lista dei testimonial d’eccezione è lunga e nelle ultime ore ha aggiunto anche Roberta Pedrelli, neo campionessa europea di sitting volley grazie al titolo conquistato il 16 ottobre nella veneta Caorle. Pedrelli, ha tagliato un traguardo che vale una carriera.

"Giocavamo in casa, sapevamo di essere forti, siamo andate per vincere. E in effetti abbiamo vinto tutte le gare. E’ stata la prima volta che ho giocato davanti a tanto pubblico che tifa per noi. E’ stato bellissimo. All’inizio mi ero emozionata, poi la tensione si è sciolta ed è rimasto soltanto il lato più bello dell’adrenalina". Cosa avevate più delle altre?

"Lo spirito di gruppo, prima di tutto. Nelle passate esperienze internazionali, per esempio le paralimpiadi di Tokio, eravamo molto diverse. Questa volta invece siamo scese in campo compatte, come una cosa sola. Ad ogni giocata ci abbracciavamo e ci caricavamo a vicenda. Questo approccio ci ha consentito anche di fare uno scatto in più a livello mentale, a mio avviso decisivo".

Il titolo europeo vale il pass per i cinque cerchi di Parigi.

"Vivo il momento. Un passo alla volta. Ovviamente andare a Parigi nel 2024 sarà bellissimo. Vogliamo fare meglio di quanto fatto in Giappone".

Che dice del movimento del sitting volley?

"E’ in crescita, se ne parla. Ma non ancora abbastanza, a mio avviso. A Cesena il Volley Club ha promosso tante iniziative e tiene l’attenzione alta, ma serve aprire sempre più nuove finestre. Lo sport può cambiare la vita, come ha fatto con me. Ci sono ancora tanti ragazzi che restano chiusi nelle loro abitazioni, per dubbi o insicurezze, loro o delle loro famiglie, che invece potrebbero essere superate con nuovi stimoli, nuovo entusiasmo. Nuove gioie".