Un ’passaporto’ per mettersi alla prova in tutte le discipline

Domani il centro di Cesenatico ospita l’edizione 2023 della Festa dello Sport.

In cabina di regia c’è anche quest’anno l’assessorato allo Sport del Comune di Cesenatico organizza, che ha sostanzialmente confermato il format proposto con successo nelle edizioni precedenti.

Saranno coinvolte 29 società sportive, ognuna delle quali allestirà un proprio stand. La manifestazione si svolgerà lungo le due aste del porto canale, nei viali Saffi, Mazzini, Anita Garibaldi e Leonardo Da Vinci, per l’occasione chiuse al traffico, mentre in piazza Ciceruacchio sarà allestita la console di Roxy vocalist.

La formula della festa sarà quella della ’Caccia allo sport’, in cui ogni bambina e ogni bambino partecipante, dovrà ritirare un ’passaporto’ agli stand di Visit Cesenatico presenti in piazza Ciceruacchio davanti alla biblioteca comunale e in piazza Pisacane dove c’è la statua di Giuseppe Garibaldi.

Nel passaporto da un lato ci sarà una mappa con l’indicazione dei punti in cui trovare gli stand delle società e dall’altro uno spazio in cui far apporre, dopo aver provato la disciplina, un timbro o una firma a cura della società sportiva. I bambini che collezioneranno un certo numero di timbri, riceveranno in regalo l’esclusivo gadget predisposto per la manifestazione dal Comune.

Al termine, fra tutti i partecipanti, verranno estratti 4 buoni del valore di 150 euro, da utilizzare per la pratica di una disciplina sportiva da scegliere fra quelle presenti alla manifestazione. L’evento è naturalmente aperto anche agli adulti, che potranno provare tutti gli sport che si praticano a Cesenatico, dalla danza al volley, dalla ginnastica artistica al taekwondo, dal calcio al pattinaggio artistico, dal cross fit ai percorsi ad ostacoli, dal tennis al basket e alla vela, e il ciclismo.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore allo sport Gaia Morara, ieri hanno presentato la manifestazione e sono felici di poterla organizzare in prima persona, perchè entrambe sono persone che credono e puntano molto sui valori dello sport: "Al centro di Cesenatico c’è sempre lo sport e con questa festa lo poniamo nel cuore della città non solo idealmente ma anche in modo concreto. La Festa dello Sport permette alle nostre realtà cittadine di presentarsi a tutti e siamo felici che bambini, ragazzi e famiglie di Cesenatico, possano trascorrere insieme una bella giornata. La Festa dello Sport con il passare degli anni è ormai una certezza per Cesenatico, con un format ad alto gradimento e una forte partecipazione di tutta la città. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a dare la giusta visibilità a tutte le associazioni sportive. Si tratta di realtà che rappresentano un presidio educativo e di crescita molto importante per la nostra comunità".

Giacomo Mascellani