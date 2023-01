Una Cesena rinnovata si presenta al debutto

Al via la pallavolo paralimpica: il Sitting Volley Club Cesena sarà impegnato domenica 22 gennaio alla Casa del Volley di Rimini per la prima giornata della Rotary Cup, il Campionato Promozionale Italiano.

Dopo due anni di stop forzato, finalmente gli All Black si siedono sotto rete per giocare e per la prima volta varrà schierata una formazione di atleti esperti e altri molto giovani.

"In passato – commenta Monica Tartaglione, allenatrice del Sitting Volley Club Cesena – abbiamo vinto molto: questo ci ha dato la sicurezza necessaria per fissare nuovi obiettivi, tra cui quello di ringiovanire la squadra e focalizzarci sulla ricerca e formazione di nuovi atleti, sia diversamente abili che normodotati".

Inevitabile dunque immaginare che sarà un anno di passaggio, dove l’obiettivo della squadra cesenate sarà quello di guadagnare risultati promettenti ma soprattutto di lasciare spazio di gioco alle new entry.

La squadra è al lavoro da fine agosto, ha partecipato a diversi tornei fino a dicembre in vista appunto della Rotary Cup: "Non siamo ancora al top della forma – prosegue Tartaglione – ma la squadra è molto compatta e sappiamo tutti di dover guardare al futuro. Il nostro girone è formato da squadre attrezzate tecnicamente, le conosciamo bene e sarà stimolante confrontarci con avversari di questo calibro".

Il campionato è lungo: 20 squadre suddivise in 4 pool; la prima fase è dedicata alla qualificazione, mentre la seconda fase sarà dedicata alle finali suddivise in due gironi, Gold e Silver. Accederanno al girone Gold le prime tre squadre classificate delle pool, mentre al Silver le ultime due.

Il Sitting Volley Club Cesena è inserito nella pool del Nord Est insieme a Piano Terra Pietro Pezzi Ravenna, CUS Verona, Modena Sitting Volley e Synergie Fermana.

Il campionato inizia vicino a casa: "Aspettiamo il nostro affezionato pubblico sugli spalti della Casa del Volley di Rimini, sarà il nostro settimo giocatore in campo".

Alle 15 fischio d’inizio per il primo match contro Fermana, mentre alle 18 Cesena incontrerà Modena. Il roster del Sitting Volley Club Cesena alle direttive di Monica Tartaglione: Silvia Biguzzi, William Brasina, Simone Burzacchi, Mattia Canali, Sabrina Colaci, Jacopo Maria Curzi, Luca Dall’Ara, Alessandro Di Muro, Giulia Farnedi, Daniele Isabettini, Giada Martini, Roberta Pedrelli, Filippo Tartaglione, Andrea Valzania (capitano).