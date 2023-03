Una squadra che è cooperativa del gol: 16 elementi a segno

Numeri e statistiche dopo la vittoria contro l’Entella. Con la rete di Brambilla il Cesena è un’autentica “cooperativa del gol”: sono diventati infatti 16 i marcatori bianconeri. Staccate così Reggiana, Lucchese e Alessandria con cui era condiviso questo primato

La squadra di Toscano vanta ora l’attacco più prolifico del campionato, con 54 reti. Il Cesena è andato a segno in 26 gare su 32, meglio ha fatto solo l’Ancona con 27.

Per la quarta volta in campionato i bianconeri hanno messo a segno un poker: 4-0 erano terminate anche le gare interne con Imolese e Siena, mentre in casa degli emiliani si erano imposti per 4-2

Il secondo quarto di gioco si conferma quello in cui Corazza e compagni trovano con più frequenza la via del gol: con quella di Stiven Shpendi, che ieri ha sbloccato il match, sono salite a 14 le marcature. Nessuno nel girone B ha segnato di più in quella frazione di gara.