Una vita sotto canestro. Vandelli, totem di Cesena

L’inizio non è stato dei migliori, ma per la Cesena Basket 2005 per la prima volta guidata da coach Marco Vandelli e inserita nella appena nata Divisione Regionale 1 (ex serie D), ci sono ampie potenzialità di miglioramento che possano far mettere alle spalle il -16 (81-65) rimediato a Budrio all’esordio del torneo.

Vandelli, cosa non ha funzionato?

"Abbiamo affrontato una delle squadre più forti del girone senza due dei nostri uomini migliori. Ma niente scuse, stiamo lavorando sodo per rifarci in fretta, magari già sabato (domani, ndr) alle 21 al PalaIppo quando ospiteremo il ’Gaetano Scirea’".

La squadra di Emiliano Solfrizzi, del quale lei è stato vice negli ultimi due anni a Cesena.

"Siamo amici da tempo, tra noi c’è vera stima reciproca. Ma in campo niente sconti".

Parliamo del campo.

"Sposo in pieno la linea della società di costruire un gruppo formato in gran parte da ragazzi provenienti dal vivaio. Ne abbiamo molti di qualità, che possono ambire anche a categorie superiori".

Ma manca l’esperienza delle sfide coi senior, che sono sempre spigolose.

"Giochiamo in un campionato di qualità, nel quale militano anche giocatori con trascorsi importanti che continuano a vivere sul parquet per via della loro passione. Sì, certe malizie serve impararle in fretta. Sono qui anche per questo".

In effetti pure a lei l’esperienza di certo non manca.

"Sono cresciuto in questo stesso vivaio e poi mi sono spostato in altre piazze italiane, arrivando anche in serie B, per poi tornare a casa".

E’ il suo primo anno da allenatore.

"E’ una sfida importante, per la quale mi sento pronto. E molto motivato".

Il Marco Vandelli giocatore viveva di empatia.

"Lo fa anche l’allenatore. Mi piace scherzare e divertirmi, ma in campo contano solo impegno e determinazione. Sia che si giochi che si alleni".

Essere ’a casa sua’ aiuta?

"Ne sono onorato. Conosco da sempre la dirigenza e tutto lo staff, è il posto migliore dove potrei essere".