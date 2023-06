Un’’allegra’ pedalata da Cesena a Monaco

di Paolo Morelli

Non conosce limiti Michele Bocchini, commercialista cesenate con la passione della bicicletta: alcuni anni fa insieme all’amico Norberto Fantini aveva congiunto il Mare Adriatico e il Mare Tirreno partendo da Cesenatico e arrivando a Viareggio per poi tornare al mare della Romagna. Stavolta è andato oltre: a 58 anni ha realizzato un’impresa che molti cicloturisti della domenica giudicherebbero folle e irrealizzabile: pedalare da Cesena a Monaco di Baviera senza soste, se non quelle necessarie per bisogni fisiologici e per alimentarsi. E’ partito alle 7 del sabato mattina ed è arrivato alle 17.30 della domenica a Marienplatz. Trentaquattro ore e mezza (venticinque quelle di pedalata effettiva) per coprire i 635 chilometri alla media di 18,4 chilometri all’ora (25,4 chilometri orari se si considera solo il tempo effettivamente trascorso sui pedali) con circa 3.200 metri complessivi di dislivello. Nell’avventura lo hanno accompagnato due amici: uno in auto, l’altro ha alternato tratti in bici e in auto.

Michele Bocchini, cosa la spinge a fare imprese che non so se definire eroiche o pazzesche?

"L’ultraciclismo mi è sempre piaciuto, mi affascinano le sfide con la fatica e con me stesso. Questa l’avevamo pensata insieme a un amico qualche anno fa, ogni tanto dicevamo ”¹questo è l’anno buono per andare a Monaco“ poi non riuscivamo mai a partire. Alla fine ce l’ho fatta".

Qual è stato l’ostacolo più duro da superare?

"Non ci sono ostacoli fisici insormontabili, bisogna essere organizzati al meglio per tutti gli aspetti, dall’abbigliamento all’alimentazione, dallo studio del percorso da seguire all’attrezzatura per viaggiare di notte con fasce catarifrangenti e impianto di illuminazione adeguato, fino ovviamente alla bicicletta che deve essere leggera, ma robusta".

E allora qual è stata l’arma vincente?

"La determinazione unita alla predisposizione agli sport di durata: bisogna orientare la mente all’obiettivo finale ed essere a proprio agio nel viaggiare di notte".

Qual è stato l’itinerario?

"Ovviamente abbiamo dovuto scegliere le strade più adatte alla bicicletta. Abbiamo idealmente diviso il percorso in tre tratte, seguendo ove possibile piste ciclabili anche per motivi di sicurezza: partenza da Cesena, poi Ravenna, Alfonsine, Argenta, Ferrara, Verona, Rovereto: 273 chilometri. Poi da Rovereto per Trento, Bolzano, Bressanone, Vipiteno e il Passo del Brennero, 180 chilometri che sono stati i più affascinanti e mentalmente più stancanti per la lunghezza della salita, anche se non ripida. Lì ho scelto di stare il più possibile nella pista ciclabile, viaggiando di notte, per facilitare l’attraversamento di Trento e Bolzano. Infine, l’ultima tratta, dal Brennero in Austria a Innsbruck, Jenbach, Achenpass al confine con la Germania e infine Monaco. Dal Po fino a Monaco sempre col vento contro. Poi siamo tornati a Cesena in auto".