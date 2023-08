Under 11, ecco anche i più giovani

Da bandiera del calcio bianconero griffato Cavalluccio, ad allenatore che ormai è diventato un punto di riferimento di tutto quanto il vivaio. Chissà quanti aneddoti e quanti consigli frutto della sua esperienza maturata in presa diretta avrà da fornire Simone Confalone, confermato alla guida della squadra under 11 del Cesena Calcio che quest’anno riunisce i giovanissimi atleti classe 2013, ai suoi piccoli aspiranti campioni. La squadra si è ritrovata e si è riunita ieri pomeriggio all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, con gli atleti che, dopo saluti, baci e abbracci ed aver incontrato il loro staff tecnico, hanno posato come di consueto per la foto di rito scattata sui gradoni della Curva Mare.

Ecco la rosa, composta da 15 atleti. Portieri: Tommaso Prestifilippo, Louis Pulcini e Francesco Tedaldi. Calciatori di movimento: Lorenzo Amici, Matteo Antoniacci, Filippo Baschetti, Edoardo Callisti, Nicolas Cangini, Federico Gasperoni, Emanuele Patea, Edoardo Perazzini, Emanuel Rapisarda, Federico Rebecchi, Giacomo Tamagnini e Davide Valentini.