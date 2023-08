Under 12, finalmente si riprende

Giornata di vecchie glorie in parata tra le fila del vivaio del Cesena Calcio, che anche ieri ha organizzato un doppio raduno delle sue squadre giovanili. Dopo essere partiti nelle scorse settimane col gruppo che disputerà il torneo Primavera sotto la guida di mister Nicola Campedelli infatti, gli ‘appelli’ che si sono progressivamente succeduti hanno riguardato atleti sempre più giovani. Ieri, è stato dunque il turno dei giovani dell’Under 11 e di quelli degli Under 12.

Quest’ultimo gruppo in particolare è stato affidato al tecnico Giuseppe De Feudis, altro nome notissimo per tutti gli appassionati di calcio cesenate. A sua disposizione c’è una rosa di 17 giocatori, tutti nati nel 2012. Eccoli. Portieri: Andrea Gentilini e Mattia Nunziatini. Calciatori di movimento: Luca Balzani, Gianmarco Bellini, Noel Bertaccini, Gianmaria Callisti, Nicolò Gentili, Gregorio Guzzon, Mattia Palazzo, Diego Placucci, Emanuele Salvatori, Leonardo Santarelli, Matteo Vandi e Nathan Venturi. Anche per loro ieri è stato il momento di tornare ad allenarsi, e soprattutto a giocare, e dell’immancabile foto di rito negli spalti del Manuzzi.