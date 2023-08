Under 14, è tempo di ricominciare

Con il raduno avvenuto ieri pomeriggio all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, è iniziata la stagione anche per gli Under 14, categoria alla cui guida è stato confermato il tecnico Alessandro Teodorani.

Ecco i 23 bianconeri, nati nel 2010, che compongono la rosa della formazione bianconera. Portieri: Jacopo Fortunati, Tommaso Marsili e Gaetano Arturo Rapisarda.

Calciatori di movimento: Francesco Amico, Mattia Angeloni, Alessandro Battaglia, Raffaele Calderoni, Andrea Civinelli, Edoardo Didone, Edoardo Faedi, Diego Gatta, Aron Gryka, Kevin Kadiu (2011), Francesco Monaldi, Giacomo Montali, Achille Montebelli, Matteo Murgia, James Okolo, Edoardo Rossini, Tim Shehi, Davide Tenti, Leonardo Venturelli, Alessandro Zannoni.

Gli atleti, scortati dai genitori, hanno incontrato lo staff tecnico per pianificare al meglio lo svolgimento della stagione, mettendosi poi in posa anche per l’immancabile foto di rito. Saluti, sorrisi, abbracci e strette di mano, dopo di che tutti al lavoro: le vacanze senza pallone sono finite.