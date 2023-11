Under 14 e under 16 cesenati protagonisti. Successi in tutte le gare disputate nel weekend

Ottima prestazione domenicale per le giovanili del Cesena Rugby. Lo scorso fine settimana ad aprire le danze è stata la formazione under 14, che è scesa in campo alle 10 allo stadio di rugby di Cesena, partecipando a un triangolare che ha coinvolto gli atleti di casa insieme ai pari età del Rimini Rugby e del Rugby Forlì ’79. La prima partita ha visto il Rimini Rugby prevalere sul Rugby Forlì’79 con il punteggio di 12-5, dopo di che è scesa in campo la squadra cesenate, che si è fatta immediatamente valere, imponendosi con un eloquente 29-0 sui forlivesi e andando così a giocarsi la vittoria del torneo in finale con Rimini. Anche in questo caso i padroni di casa sono riusciti ad avere la meglio con ampio margine, mettendo in frigo la vittoria col risultato di 31-7.

Contemporaneamente, i ragazzi più grandi iscritti al gruppo under 16 si sono invece confrontati a Ravenna contro i pari età del Ravenna Rugby Fc, vincendo 45-33 al termine di una partita caratterizzata dall’andamento incerto fino alla fine. Con questa terza vittoria il Cesena Rugby si porta al terzo posto in classifica con 15 punti nel girone regionale.

Restando sul gruppo Under 16, il prossimo impegno in programma per i giovani atleti cesenati è in agenda domenica 5 novembre, quando alle 12.30 allo stadio del Rugby di Sant’Egidio arriverà Ferrara.