Under 18, scivolone a Napoli. Vittorie per Under 15, 14 e 13, pareggia l’Under 17

Va in archivio con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte il week end a livello giovanile. Oltre alla Primavera finisce ko l’Under 18 che a Napoli si porta in vantaggio con Giovannini ma si fa rimontare dai partenopei e perde poi per 3-1. Spreca un rigore e, per due volte, un vantaggio di due reti, l’Under 17 che si fa raggiungere in pieno recupero sul 3-3 dalla Recanatese e deve subire il sorpasso dell’Ancona in testa alla classifica: per i ragazzi di mister Masolini vanno in gol Maltoni (doppietta) e Ronchetti.

Nella stessa sfida giocata nel campionato Under 15 i bianconeri di rifilano un 4-0 mandando a segno quattro marcatori diversi: Pezzi, Casadei, Scapoli e Ridolfi. Per la formazione allenata da Magi si tratta dell’11ª vittoria in altrettante giornate, e undici sono anche i punti di vantaggio sull’Imolese seconda. Va sotto ma poi un poker di reti lo rifila anche l’Under 14 al Fiorenzuola: finisce 4-1 a anche qui vanno in gol quattro calciatori diversi (Benassi, Conte, Lombardo e Berardi). I ragazzi di mister Teodorani scavalcano il Modena e ora sono quinti a -2 dalla Spal. Infine l’Under 13 ha la meglio sul Modena B aggiudicandosi tutti e tre i tempi.

“Chi ama il Cesena ha un appuntamento” è il messaggio della campagna di comunicazione di una nuova iniziativa targata Cesena FC. L’appuntamento per tutti gli innamorati bianconeri è fissato per domani alle 18 quando, al Cesena FC Store, sarà svelata una collezione unica che il club ha pensato per i tifosi e le tifose con il Cesena nel cuore. Ne fanno parte bracciali, collane, orecchini, spille e portachiavi, tutti oggetti griffati con l’immagine del Cavalluccio: tante idee originali per festeggiare il prossimo San Valentino e indossare tutti i giorni il simbolo della propria fede bianconera.

I prodotti, realizzati in maniera artigianale, potranno essere acquistati in esclusiva solo allo store di piazza Amendola 20 a partire proprio dall’evento di lancio al quale presenzieranno alcuni calciatori - da Prestia a Ferrante, da Adamo a Silvestri - che saranno a disposizione di tutti i tifosi per autografi e foto di rito. Nell’occasione saranno presentate anche le prime due t-shirt di una serie ispirata ai cori più iconici intonati dalla Curva Mare all’Orogel Stadium.

Nei giorni di apertura del Cesena FC Store (martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19) sarà possibile come sempre acquistare tanti altri articoli ufficiali del merchandising bianconero.